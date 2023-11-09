捷流閥業前三季EPS為6.42元 同期第三高

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蝶閥大廠捷流閥業9日董事會承認第三季財報，第三季合併營收6.90億元，創同期新高，EPS為2.19元；前三季合併營收20.81億元，EPS為6.42元而為同期第三高。

此外，捷流閥業拜客戶拉貨力道強勁，10月合併營收2.02億元，年增幅22.06％，改寫歷年同期次高；前十月合併營收攀升至22.83億元，年增5.26％，締造歷年同期新高。

捷流指出，捷流台灣及大陸兩岸客戶訂單及出貨穩定增長，帶動稼動率，加上優化產品組合，原物料成本及費用控管，第三季合併營收6.90億元，年增1.31％，創歷年同期新高，營業利益1.19億元，年增15.95％，稅後淨利9,444萬元、EPS為2.19元，維持與去年同期相同水準。其中毛利率33.46％，年增1.18％，第三季營業利益率也增加至17.19％。

捷流前三季合併營收20.81億元、稅後淨利2.77億元、EPS達6.42元，創同期第三高。

捷流指出，捷流觀察客戶部分擴建標案進度放緩，但以目前捷流整體在手訂單來看，長期看好全球節能環保意識的重視，對於液化天然氣接收站、LNG船與船舶業排煙脫硫等長期需求，以及半導體、高科技電子供應鏈區域化發展，都有助於創造捷流業務發展，在台灣閥門市場占有率可望超過六成。