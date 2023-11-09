籲徐春鶯放棄國籍涉「兩國論」？ 陸委會駁：無限上綱

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民眾黨不分區立委擬提名陸配徐春鶯，陸委會對此提出說明，指中華民國國民兼具外國國籍者，於任公職時放棄外國國籍乃基於「忠誠義務」，被外界解讀涉及「兩國論」。陸委會副主委詹志宏今駁斥說，陸委會就是說明現行的法律規定，做不必要的推想及無限上綱是浪費時間，是否違憲要由國家制度來解釋。

詹志宏9日在陸委會例行記者會上表示，徐春鶯尚未取得我們的身分之前，其很多在台灣的權利義務沒有辦法照著我們的法律履行；當她身分移轉之後，就是道道地地的中華民國國民，她所要盡的責任義務和其享有的權利，通通要照著中華民國所有的法律，這是基本前提。

詹志宏以副總統擬參選人賴佩霞放棄美國國籍為例，指參與公職選舉就是要依照法律，才能符合參選資格，「我們只是把法律的規範給釐清」。徐女來自中國大陸，有機會可以看一看中國大陸的法律，裡面有規定在何種條件下可以申請撤銷國籍。

陸委會此前的說明被外界質疑涉及「兩國論」，詹志宏回應稱，陸委會就是說明現行的法律規定，如果把這類介紹用超乎異常且跳躍的思維無限上綱，做一些不必要的推想，「我想這是浪費大家的時間」。而這類說明是否違憲，他說，這要由國家的制度來做解釋。

前南投縣議員史雪燕以陸配身分服公職，是否曾因此放棄「國籍」？詹志宏表示，上述個案問題依法由任職的權責機關處理，中央主管機關會通知。目前地方有3位里長、1位村長是陸籍配偶，地方政府若有爭議或異議，中央主管部會會再跟他們商量。