前往主要內容
工商時報LOGO

籲徐春鶯放棄國籍涉「兩國論」？ 陸委會駁：無限上綱

  • 中時即時 朱紹聖
陸委會日前稱陸配任公職放棄國籍是基於「忠誠義務」，被外界解讀涉及「兩國論」。陸委會副主委詹志宏今駁斥說，做不必要的推想及無限上綱是浪費時間。（朱紹聖攝）
陸委會日前稱陸配任公職放棄國籍是基於「忠誠義務」，被外界解讀涉及「兩國論」。陸委會副主委詹志宏今駁斥說，做不必要的推想及無限上綱是浪費時間。（朱紹聖攝）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

民眾黨不分區立委擬提名陸配徐春鶯，陸委會對此提出說明，指中華民國國民兼具外國國籍者，於任公職時放棄外國國籍乃基於「忠誠義務」，被外界解讀涉及「兩國論」。陸委會副主委詹志宏今駁斥說，陸委會就是說明現行的法律規定，做不必要的推想及無限上綱是浪費時間，是否違憲要由國家制度來解釋。

詹志宏9日在陸委會例行記者會上表示，徐春鶯尚未取得我們的身分之前，其很多在台灣的權利義務沒有辦法照著我們的法律履行；當她身分移轉之後，就是道道地地的中華民國國民，她所要盡的責任義務和其享有的權利，通通要照著中華民國所有的法律，這是基本前提。

詹志宏以副總統擬參選人賴佩霞放棄美國國籍為例，指參與公職選舉就是要依照法律，才能符合參選資格，「我們只是把法律的規範給釐清」。徐女來自中國大陸，有機會可以看一看中國大陸的法律，裡面有規定在何種條件下可以申請撤銷國籍。

陸委會此前的說明被外界質疑涉及「兩國論」，詹志宏回應稱，陸委會就是說明現行的法律規定，如果把這類介紹用超乎異常且跳躍的思維無限上綱，做一些不必要的推想，「我想這是浪費大家的時間」。而這類說明是否違憲，他說，這要由國家的制度來做解釋。

前南投縣議員史雪燕以陸配身分服公職，是否曾因此放棄「國籍」？詹志宏表示，上述個案問題依法由任職的權責機關處理，中央主管機關會通知。目前地方有3位里長、1位村長是陸籍配偶，地方政府若有爭議或異議，中央主管部會會再跟他們商量。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. Fed 12月升不升息？五大金控表態 共識出來了

  2. 伺服器三傑目標價 外資捧

  3. 台股高息ETF臉綠 唯獨這檔連續三個月正報酬

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。