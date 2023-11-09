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每天吃飯卻沒看過稻子 彰化小學生體驗汗滴禾下鋤

  • 中時即時 孫英哲
彰化縣芬園鄉文德國小學生9日下山到田裡體驗割稻。（文德國小提供／孫英哲彰化傳真）
彰化縣芬園鄉文德國小學生9日下山到田裡體驗割稻。（文德國小提供／孫英哲彰化傳真）

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「第一次這麼近看到一大片稻子，好美哦！」位於八卦山脈的彰化縣芬園鄉文德國小，今天校方帶領學生下山體驗收割稻作，學生們看到金黃稻浪直說好美、好療癒，下到田裡割稻後個個都感到新奇不已。

文德國小是位於八卦山脈上的特色小學，當地以鳳梨、荔枝、咖啡樹為主要特產，學生較無機會接觸到稻米產業，不過，芬園鄉的米粉聞名全台，稻作產業也是芬園鄉的重要農特產，因此該校攜手芬園鄉農會四健會的資源，今天舉辦割稻體驗活動。

該校三年級的學生由農會帶領到山下的田梗內，利用鐮刀讓學生體驗傳統的稻作收割方式，感受農作採收的辛苦。

三年級的江宥錡同學說，知道今天要到山下割稻，特別請爸爸開車載大家一起去，十分期特；廖奾茞同學則表示，這是她第一次這麼近看到一大片稻子，覺得稻子好漂亮。

該校校長李政穎指出，現在的小朋友很少有機會親自去體驗稻作，雖然現在已是機械化的農作時代，但學校仍透過傳統手作收割的機會，讓孩子們能夠腳踩土地，親手收割，透過和大自然接觸的機會，去學習感恩及關愛這塊土地。

芬園鄉農會黃翊愷總幹事表示，文德國小跟農會配合多年推廣食農教育體驗，從暑假期間帶學生來插秧，到今天讓學生來體驗收割活動，後續也會將今天親手收割的稻梗，再利用傳統的脫殼機碾米方式，讓學生進行一系列的體驗活動。

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