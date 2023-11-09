快來卡位喊價！台中這家OUTLET名牌包1元競標

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台中購物節已於10月26日盛大登場，緊接著雙11也掀起強大買氣，不僅電商搶客，麗寶OUTLET MALL 自10日起至26日7周年慶，祭出名牌包周周1元競標等好康，許多人已磨刀霍霍！麗寶OUTLET表示，除了搶便宜外，全館消費可參加台中購物節，登錄消費金額3倍累計。另台中港三井OUTLET正推出「超日本周年慶」，分別以「滿千送百」3大主軸推出優惠，買多賺多。

趁周年慶下手搶購最划算！麗寶OUTLET推出名品特賣會，GUCCI、MICHAEL KORS、COACH等，出清價2.8折起；其中周周超殺競標1元起，喊價就把名牌帶回家！家電與家用品類有TCL 65吋 4K 智能連網液晶電視，特價1萬8900元、Thermos 膳魔師傑利鍋具組特價2799元，Tefal法國特福So Red系列不沾鍋6件組特價1799元。

此外，50多家美食餐飲也響應周年慶優惠，莫凡彼推出3人九品豪華套餐特價1650元加贈松露薯條；添好運主推4人事事順套餐3268元，消費滿1000元贈「XO醬臘味炒飯」兌換券；瓦城、時時香4人套餐優惠價外，首5日用餐滿額贈外加碼贈300元優惠券；燒肉同話昇籠採牛雙人套餐2288元／3人套餐3488元。

麗寶樂園度假區指出，當日在麗寶OUTLET消費累計6000元送天空之夢摩天輪搭乘券、滿1萬元送密室逃脫門票、滿1萬5000元送探索世界門票、滿6萬元送麗寶賽車主題旅店住宿券1張；玉山麗寶聯名卡友可享消費滿5000元送200元度假區禮券，買愈多送愈多，全館消費滿3000元抽iPhone15、FUJI 按摩椅、電動機車等好禮。

另外，台中港三井OUTLET目前正推出「超日本周年慶」，分別以「滿千送百」、「會員加碼贈」、「好禮抽獎」3大主軸推出優惠，另有精選優質商品超低下殺折扣，以全台獨家「日系周年慶」為主打，讓消費者買多賺多！ （相關優惠以各業者官網為準)