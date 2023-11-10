調查：台灣24％女性感憂鬱 年輕人苦於自我認同

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肯愛協會今天公布台灣女性憂鬱大調查結果，發現有24%女性感到憂鬱，其中年輕人苦於自我認同、中年擔心經濟，老年關注健康；有35.27%女性遇到憂鬱時，盼獲得伴侶陪伴。

台北市珍愛扶輪社攜手肯愛社會服務協會，今天舉辦「讓愛9.999讓我陪你999」公益活動，公布「台灣女性憂鬱大調查」結果。肯愛協會秘書長蘇禾現場簡報指出，這項調查共回收1117份網路問卷，其中50到59歲占35%，40到49歲占25%，感情狀況以已婚者最多。

調查發現，女性焦慮自我評估量表中，有24.08%女性感到憂鬱；且認為最容易憂鬱的各人生階段中，以更年期29.36%最高、懷孕期24.48次之，中年期也占19.33%。

分析各年齡層主因，年輕世代（29歲以下）自我認同最困擾，中青世代（30-49歲）經濟壓力最有感，橘世代（50歲以上）最重視健康；其中自評憂鬱主因，以健康因素17.4%最多、經濟因素16.7%次之，自我認同占15.5%第3。各年齡層憂鬱主因差異，19歲以下以自我認同因素為最高，達41.18%；60歲以上則以健康因素最高，達33.75%；30到39歲則受經濟因素影響最大。

調查指出，有超過4成女性表示，憂鬱時絕對不會讓父母知道；至於憂鬱時想要誰的陪伴，有35.3%女性希望伴侶陪伴，18.8%希望好友陪伴。各年齡層女性的減壓方法也各有不同，19歲以下喜歡聽音樂、玩電玩或尋求其他減壓方式，20到49歲偏好找人聊天，50歲以上則最喜歡運動紓壓。

對於不同世代的憂鬱處理，蘇禾指出，有3成年輕族群憂鬱不願意人知，可利用線上資源尋求心理諮商；而中青世代的伴侶，則可多協助日常家務，提供心靈支援也減輕勞務負擔；橘世代則可利用運動與人際互動，提升身心健康。

對於女性憂鬱時最希望伴侶和好友陪伴，諮商心理師吳孟真指出，陪伴者第一時間給與的回饋非常重要，學會正確陪伴可以提供心理支援，也可以避免將對方越推越遠；陪伴有「三不三要」原則，不要簡化處境、不要急著下論斷、不急著給建議；且要有傾聽的耐心、要試圖更多理解、要找資源協助。

吳孟真說，很多人為儘快使對方情緒緩和下來，用「別想太多」、「其實沒那麼嚴重」等話語回應，但這並不是最適當的反應；還沒有完全理解就給予建議，也只會讓對方覺得你不懂她。可以詢問，「有沒有什麼是我可以為你做的？」多聆聽、多理解，會讓對方感覺自己不孤單。