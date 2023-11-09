全國唯一漁港修造船區BOT案動土 陳其邁蒞臨見證

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「興達漁港BOT案-嘉泰遊艇股份有限公司修造船廠新建廠房」今天舉行動土典禮，高雄市長陳其邁、海洋局代理局長黃登福、立委邱志偉等人蒞臨現場共襄盛舉，共同見證嘉泰遊艇公司新建廠房動土開工，隨後陳其邁及嘉泰遊艇公司總經理龔俊豪總共同主持祭典，祈求工程平安順利完工。

陳其邁表示，感謝嘉泰遊艇公司對茄萣地區的投資，期待工程可以加快開發，並以較優惠的收費來照顧北高雄的漁船與漁民，未來完工後將會成為南台灣漁船、遊艇及船舶最重要的維修據點，創造在地逾300人就業機會，並為市府增加約34億元收入。

另外，市府除了興達漁港及前鎮漁港的投資開發外，也會陸續投入經費來改善彌陀、永安等其他漁港設施，而靠近市區的3號船渠及5號船渠開發，市府已準備好了，也歡迎投資開發。

海洋局表示，興達漁港修造船廠是全台第一座結合公私協力採BOT方式所興建，結合漁船、遊艇修造及觀光等產業，跨領域整合觀光行銷與遊艇碼頭管理。

海洋局指出，本BOT案營運後除可提供興達漁港等北高雄漁船便利的修造服務與維修優惠，並將建構遊艇製造、銷售、停泊、維修及休閒服務的產業一條龍，在遊艇產業群聚效應下，將帶動周遭包括湖內、茄萣、永安、彌陀等地區的就業，地方相當的期待跟看好，這是非常重要的里程碑。