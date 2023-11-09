前往主要內容
工商時報LOGO

全國唯一漁港修造船區BOT案動土 陳其邁蒞臨見證

  • 中時即時 林雅惠
高雄市長陳其邁表示，感謝嘉泰遊艇公司對茄萣地區的投資，期待工程可以加快開發，並以較優惠的收費來照顧北高雄的漁船與漁民，未來完工後將會成為南台灣漁船、遊艇及船舶最重要的維修據點，創造在地逾300人就業機會，並為市府增加約34億元收入。（林雅惠攝）
高雄市長陳其邁表示，感謝嘉泰遊艇公司對茄萣地區的投資，期待工程可以加快開發，並以較優惠的收費來照顧北高雄的漁船與漁民，未來完工後將會成為南台灣漁船、遊艇及船舶最重要的維修據點，創造在地逾300人就業機會，並為市府增加約34億元收入。（林雅惠攝）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「興達漁港BOT案-嘉泰遊艇股份有限公司修造船廠新建廠房」今天舉行動土典禮，高雄市長陳其邁、海洋局代理局長黃登福、立委邱志偉等人蒞臨現場共襄盛舉，共同見證嘉泰遊艇公司新建廠房動土開工，隨後陳其邁及嘉泰遊艇公司總經理龔俊豪總共同主持祭典，祈求工程平安順利完工。

陳其邁表示，感謝嘉泰遊艇公司對茄萣地區的投資，期待工程可以加快開發，並以較優惠的收費來照顧北高雄的漁船與漁民，未來完工後將會成為南台灣漁船、遊艇及船舶最重要的維修據點，創造在地逾300人就業機會，並為市府增加約34億元收入。

另外，市府除了興達漁港及前鎮漁港的投資開發外，也會陸續投入經費來改善彌陀、永安等其他漁港設施，而靠近市區的3號船渠及5號船渠開發，市府已準備好了，也歡迎投資開發。

海洋局表示，興達漁港修造船廠是全台第一座結合公私協力採BOT方式所興建，結合漁船、遊艇修造及觀光等產業，跨領域整合觀光行銷與遊艇碼頭管理。

海洋局指出，本BOT案營運後除可提供興達漁港等北高雄漁船便利的修造服務與維修優惠，並將建構遊艇製造、銷售、停泊、維修及休閒服務的產業一條龍，在遊艇產業群聚效應下，將帶動周遭包括湖內、茄萣、永安、彌陀等地區的就業，地方相當的期待跟看好，這是非常重要的里程碑。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. Fed 12月升不升息？五大金控表態 共識出來了

  2. 伺服器三傑目標價 外資捧

  3. 台股高息ETF臉綠 唯獨這檔連續三個月正報酬

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。