奇景第三季優於財測 第四季車用持續樂觀

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奇景光電（NASDAQ：HIMX）9日公布2023年第三季自結合併財務報表，營收及每ADS盈餘均優於財測預估，毛利率更達財測區間高標。第四季財測預估，營收季減5％至11％，主係終端市場需求低迷，以及客戶謹慎管理庫存並嚴格審查採購， 儘管如此，奇景對目前單一最大營收來源的車用業務持續保持樂觀，其中，在TDDI和分區調光（Local dimming）Tcon較新技術都居主導地位。

奇景進一步表示，車用相關產品已成功導入的許多方案，都將在未來兩年大量生產，於日益競爭激烈的車用市場中，進一步鞏固奇景的市佔率及領先地位。儘管目前車用市場因通膨、地緣政治和經濟問題而面臨逆風壓力，但由於車內顯示器數量、尺寸和複雜程度不斷增加的大趨勢，奇景將可望抵禦逆風，成為未來幾年車用市場持續成長的主要受益者。

2023年第三季合併營收達2.38億美元(約合新台幣75億元)，較第二季季成長1.5％，毛利率31.4％，較第二季21.7％增加9.7個百分點。第三季每ADS盈餘6.4美分（約合新台幣2.0元），明顯較上季0.5美分大幅成長。

然而對第四季營收展望受眾多不利因素影響，相對疲軟，奇景觀察，總體經濟持續不佳，限制產業能見度，面板客戶對需求前景仍持謹慎態度，導致縮短銷售預測，甚至出現最後一刻頻繁修改訂單的情況。

不過為了因應總體經濟環境帶來的挑戰，奇景持續採取實施一系列降低成本措施，包括提高製造和營運效率，並多元化分散代工廠和後段封測合作夥伴。近期更宣布與晶合集成在車用領域策略聯盟，採代工鏈供應多元化策略，優化成本結構，並因應包括中國在內蓬勃發展的車用市場。

奇景去化庫存進展順利，第三季庫存水位已顯著下降，經過幾季積極去化庫存，目前奇景的庫存已接近歷史平均水準。在車用業務加速成長、成本結構改善、庫存水準正常化、有利的產品組合，以及奇景對高毛利、高附加價值領域，例如Tcon、OLED 和AI等產品的耕耘，未來營收和獲利長期將持續成長。