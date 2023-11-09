台中十大伴手禮歡慶雙11 邀民眾網路投票、逛百大好禮市集

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「台中市十大伴手禮」11月10日起至12月1日舉辦網路票選，民眾下載並註冊登入台中通暨購物節APP，點擊購物節活動首頁輪播橫幅進入投票頁面，參與網路票選就有機會抽美味伴手禮。

為歡慶雙11，台中市工策會11月11日上午10時至下午5時，將於文心森林公園舉辦「百大店家特色市集」，現場展出87攤本屆入圍百大伴手禮的店家，歡迎民眾本周六相揪來逛市集、呷美食、享好康，登錄消費發票還可參加台中購物節抽現金及大獎！

工策會總幹事黃于珊表示，「2024第15屆台中市十大伴手禮票選活動」參賽家數再創新高！本屆共計收到247家業者網路報名，歷經11月2日專家評選激烈競爭，由13位產官學專家與部落客選出百大伴手禮入圍名單，包括金口碑獎組19家、食品組100名及非食品組20名，種類涵蓋農特產品、鹹食、甜食及飲品。

黃于珊說，連續兩年擔任專家評選委員的知名部落客「飛天璇」及「涼子是也」都笑說，去年遇上「蛋黃酥之亂」，今年竟變成曲奇餅、蝴蝶酥、馬卡龍及蛋捲的天下，甚至連咖啡都喝了10家。此外，今年餐飲品牌更是數量暴增，包括米其林推薦餐廳推出酸菜魚，更有牛肉鍋、佛跳牆、鮑魚罐頭等各式禮盒前來應戰，皆是希望拿下十大伴手禮頭銜，提前備戰春節年菜市場。

工策會說明，台中市十大伴手禮網路票選活動自11月10日起至12月1日止，民眾下載並註冊登入台中通暨購物節APP，點擊購物節活動首頁輪播的台中市十大伴手禮網路票選橫幅，即可進入投票頁面，活動期間每人僅得投票一次，最少投5票，最多投10票，投票完成並填寫抽獎資訊，就有機會抽中十大伴手禮禮盒（15名），還可到台中市十大伴手禮FB粉絲專頁留言抽超商百元禮券（20名），最新活動資訊可關注台中市十大伴手禮FB粉絲專頁。