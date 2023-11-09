台中前十月總推案金額衝破4,000億 新案單價頻創高

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全台房市買氣普遍低迷，惟台中推案量卻逆勢噴發！根據市調統計，今年在西屯區單元八「雙橡園4117」、水湳「雍悅一方」與「親家中央公園」、「遠雄琉蘊」、「富宇市政大道」、「達麗新高鐵」等大案相繼進場下，前十月合計推案金額已衝破4,000億元大關、來到4,063億元，較去年同期年增約7％；總戶數18,324戶，較去年同期年減約一成，呈現「量縮價揚」現象。

由於目前已掌握11月、12月進場個案統計已逾500億元，包括總銷破百億元的「興富發雲頂」將進場，預期2023年推案總金額將超越2022年創下的4,502億元紀錄、續刷新歷年新高！

不僅如此，許多預售新案成交單價紛創區域新高！根據「158空間資訊系統」揭露，西屯區單元八豪宅預售案「雙橡園4117」，基地面積逾4,117坪，採鋼骨結構、樓高41層，產品規劃48至63坪，總戶數378戶，總銷逾200億元，此次大量實登就直衝81筆，全案均價高達76萬元，最高成交單價82.08萬元，創下區域單價新高。

此外，南屯區嶺東周邊向是首購宅天堂，位於忠勇路上的「富宇市政大道」預售新案，基地面積約4,774坪，產品規劃37至44坪，總戶數638戶，總銷260億元，11月一口氣出現49筆實登紀錄，全案目前均價51萬元，最高單價57.37萬元，創下區域單價新高。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析，前十月累計總銷金額增加，主因是大型建商紛紛推出大基地建案，總戶數動輒600戶、逾千戶，且因開發成本提高，整體房價變貴，出現推案總戶數減少、總銷金額攀升的現象。不過，自七月平均地權條例新制上路後，預售屋買氣下滑，但十月卻明顯回溫，出現「預期看壞卻不壞」的情況，在大案加持下，今年總銷金額突破去年可期！

對於房市買氣低迷，但開發商卻搶著推案的情況，台中建築業界普遍認為，過去台中市建照塞車情況已經減緩，928檔期過後原本就是剛性購屋族出籠時機，加上預期會受總統大選影響的效應並不明顯，觀察市況，多數個案皆照正常推案時程進場。