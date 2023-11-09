許淑華親赴TCCF 邀影視業者到南投拍片行銷觀光

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主動出擊！南投縣長許淑華9日率市府主管出席台北松山文創園區舉行的2023TCCF創意內容大會(Taiwan Creative Content Fest)，親自向影視業者行銷南投好山好水好拍片，邀請大家到南投取景拍片，讓更多人看見南投，藉此行銷南投觀光。

上午還在南投縣議會縣政總質詢答覆議員縣政問題，下午就驅車北上參加這場盛會，縣長許淑華除了為參展同仁打氣，她並表示未來南投會更積極協助影視業者取景拍片，相信透過鏡頭及大螢幕，更能將南投的好風光讓國人及全世界看到，讓南投除了是拍片的好所在，也是「朝聖之旅」的好所在。

縣府新聞及行政處長蔡明志指出，近年申請到南投縣取景拍攝合作的業者逐年增加，其中不乏來至國內外知名導演、演員等具相當規模的影視業者，比如今年上半年熱映的「做工的人」電影版，就在南投日月潭取景拍片，上映後縣府辦理勞動節電影包場特映，還邀請勞工免費看這場在南投拍攝的好電影，反應熱烈。

TCCF創意內容大會今年首度開放縣市政府影視協拍單位參展，除了南投縣外，還有6都、花蓮縣、嘉義市等9個縣市政府參展，蔡明志表示，南投縣政府首次參展成績豐碩，目前已吸引包括美國、新加坡、香港、印尼及國內外影視音業者超過30個劇組前來洽詢，並表達未來至南投取景拍片的合作意願。

蔡明志說，縣長許淑華上任後積極打造宜居城市，也致力行銷南投好風光，為了建構友善影視協拍環境，南投縣今年首度參加在台北松山文創園區舉行的2023TCCF第4屆創意內容大會，以「南投拍片好所在」為主題參展，希望藉此吸引國內外影視音業者至南投取景拍片，讓南投被更多地方看到。

這場由文化內容策進院舉辦的2023TCCF創意內容大會，是台灣首次整合影視、出版、動畫、新媒體內容、漫畫、遊戲、表演藝術等多元產業的盛會，現場提供影視產業媒合及IP版權交易，包含國內外串流平台、電視台、製作公司、協拍單位共100個攤位聚集，現場互動熱絡，縣府期待透過參展將南投的好透過影視讓更多人看見。