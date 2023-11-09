麗豐-KY前三季EPS 9.25元 超越去年全年

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麗豐-KY（4137）受惠整體消費力道及美容需求逐步回穩、各通路事業全力衝刺，營業利益3.85億元、稅後淨利1.79億元，分別較上季成長15.50％、13.30％；累計前三季營業利益9.87億元、稅後淨利7.33億元， EPS 9.25元已超越去年全年。該公司前十月合併營收37.19億元，年增7.33％。

麗豐表示，觀察中國物流與採購聯合會發布的9月中國物流業景氣指數53.5％，較上月回升3.2個百分點、中國倉儲業指數53.5％，月上升1.5個百分點，可見主營地區激勵經濟政策顯效、人民消費需求逐步恢復。

不僅如此，受惠於網紅經濟迅速崛起，帶動微型網紅人數大幅成長，亦同步創造多元愛美消費族群擴增、多種美容保養需求的加乘效果堆疊，其整體環境將有助未來麗豐旗下四大通路整體營運動能回升。

麗豐表示，儘管第三季主營地區頻傳各種經濟不利事件及氣候災害等，但麗豐-KY身處逆風的環境下，營運仍維持穩健且逆風成長。集團提前佈局並採用更多元的經營模式包括：克麗緹娜美容連鎖加盟店、雅樸麗德醫美及抗衰診所、新美力電商平台、RnD美甲美睫，透過涵蓋不同的細分領域需求，再加上微碩生產基地與哲美學院作為產品品質與培訓服務的最強後盾，六大事業體系全面完整覆蓋消費者對於「健康美」的高度訴求。

展望第四季，麗豐預期營運逐季穩健成長看法不變，旗下克麗緹娜蛋白霜不僅榮獲2023 FG專家實測評鑑專家認證最高榮譽的關鍵，也是多年來在秋冬保養季節上熱門銷售產品的原因。

由於第四季向為美容保養產業的消費旺季，配合雙十一購物、聖誕節等重大節日的促銷檔期，祭出熱銷商品包括E.P.O系列、五大金鋼經典系列等居家保養套組，可望為集團增添銷售表現！