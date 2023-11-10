「海角七號」電影變身音樂劇 展現追夢歷程

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締造台灣5.3億元票房奇蹟，「海角七號」電影變身音樂劇，這週將在台北城市舞台首演，音樂劇不僅會回顧劇中經典畫面，也要帶觀眾回到當年拍片現場，展現魏德聖血淚追夢不放棄的勇氣。

編導謝念祖今天在彩排記者會上表示，一開始會想將「海角七號」改編成音樂劇，除了故事本身的經典，也在於電影就存在的音樂性，「劇中會保留『無樂不作』、『愛你愛到死』、『國境之南』等經典音樂片段。」在故事架構上，則以導演魏德聖帶領一群電影人，努力在國片困境中不放棄追逐夢想的歷程。

音樂劇「海角七號」由魏德聖監製、金曲製作人陳建騏製作音樂、金鐘編導謝念祖全新改編，由孫協志、卓文萱、徐詣帆、金仁馨、洪都拉斯、夏宇童領銜主演。演出魏德聖的孫協志表示，「自己的個性跟魏導很像，常常會為了達成不可能，而搞瘋自己」。

魏德聖今天透過劇團表示，很開心「海角七號」終於能夠如期演出，「當年電影上映之後，就有4到5個團體洽談音樂劇的改編，但最後總是無法完成，這次終於成真」。謝念祖也分享魏德聖看排時很錯亂，「唸到魏導名字時，他在現場一直很想站起來喊『有！』」

夏宇童因「愛你愛到死」一首單曲出道被大眾知道，時隔15年演出「海角七號」音樂劇，表示自己很感動，終於能有機會參與「海角」劇組。魏德聖太太一角由卓文萱主演，孫協志說，當時魏德聖求婚時，真的是採路邊的花送給太太。

音樂劇「海角七號」將從11月11日到11月19日演出，地點在台北城市舞台，之後將受邀2023台東藝術節及2023TNAF台南藝術節演出。