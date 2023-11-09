非現金支付金額衝5.39兆 達標率近九成

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非現金支付金額今年前三季衝5.39兆元！銀行局副局長林志吉9日指出，今年前三季國人非現金支付交易金額達5.39兆元，已達全年6兆元目標的89.79％，筆數49.59億筆、距78億筆的目標達成率僅63.31％，他坦言，照此速度，今年非現金支付交易金額可達標、但筆數難達標，由於該計劃已到期，目前確定會再繼續推動，可能會朝「筆數不動、金額調高」的方向設定，但尚未定案。

金管會在2021年3月宣布非現金支付三年計畫，訂出2023年底非現金支付交易筆數要成長50％，從52.21億筆要成長到78.32億筆、交易總額要達6兆元。林志吉指出，目前正徵求大型支付金融機構、聯卡中心、電支機構、財金公司，訂出未來訂三年目標值，會抓近三年成長比率。

林志吉分析，疫情解封之後，出國觀光購物潮，使得金額增加相較筆數增加，明顯比率增加速度較快。對於筆數的達標落後，他認為，主要是疫情期間使國人外出減少，尤其以悠遊卡為媒介進行非現金支付的學習因此遞延至少半年有關，此外，電支帳戶也會飽和、成長趨緩，不可能一直高度成長，已接近2,000萬戶的帳戶，自然成長速度也會減少。

金管會也公布國人刷卡統計，截至今年9月底，國人信用卡簽帳金額達3,203億元，雖較上月減少9％，但還是創史上同期新高，林志吉指出，今年9個月中有7個月超過3,000億元，比過去每月平均2,500億元的水準再上升，現在每月要站上3千億才算不錯，但疫後刷卡量爆發後是否會急跌也要再觀察。

林志吉分析，9月較8月刷卡量少334億元主要是8月是暑假、中元節是季節性旺季，9月較恢復常態，前五大刷卡行在量販、百貨餐飲學費旅遊、交通的刷卡量就掉了130億元。

至於今年前三季刷卡金額累積來到3兆1,022億，較去年同期的2兆5,381億元成長22.23％，林志吉指出，疫後出國、海內外觀光消費潮為主要動能。

在電子支付帳戶部分，金管會統計至9月底，總使用者人數約2,607萬人較上月增加約37萬人；當月代理收付實質交易款項金額約150億元較上月增加約1.5億元。