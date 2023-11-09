裕民前三季EPS為2.2元 樂觀Q4大陸效應旺市

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裕民航運（2606）今（9）日公告第三季稅後純益7.64億元，季增27.8％、年減58.4％，EPS為0.91元，主因波羅的海乾散貨指數BDI走弱、年減28％；累計前三季稅後純益18.28億元、年減53.2％，EPS為2.2元。

散裝航運市場第三季表現，較第二季及去年同期衰退，預期相關鐵礦石需求將遞延至第四季，加上大陸在冬季來臨之前將儲備煤炭庫存，裕民樂觀期待第四季市場。

裕民表示，大陸房地產市場危機及基礎建設復甦力道不如預期，致使船舶運力供過於求，海岬型船舶市場旺季不旺，大陸為了提振經濟宣布一系列支持措施，加上港口鐵礦砂庫存降至七年新低，激勵10月海岬型運價上揚。

大陸也是全球最大煤炭消費國，炎熱高溫和降雨偏少使得大陸重度依賴煤炭火力發電和煤炭進口，國內煤炭產量近期逐漸下降，促使中國前九個月煤炭進口量較去年同期大增67％。

7月俄羅斯宣布退出黑海穀物出口協議，大陸又因極端氣候影響國內糧食產量，轉往南美進口糧食，巴西玉米和大豆出口量超過五年歷史新高，又逢巴拿馬運河乾旱實施限航令，減少通行船舶艘數及吃水限制，帶動巴拿馬極限型、輕便型船舶運價，9月平均日租金分別較6月增加44％、58％。

大陸宣布將在第四季增發1兆人民幣國債，用於防災減災，刺激經濟增長，部分資金用於明年，推估第四季後市場成長也能得到挹注，有利於加強基礎設施建設，為散裝需求提供成長動能。

Clarksons預估今年乾散貨貿易延噸海浬成長4.6％；巴西大豆出口估計有雙位數成長來到22％。世界鋼鐵協會預測，全球鋼鐵需求成長加速，今年成長1.8％。大陸通過1.8兆美元基礎設施和支持房地產，刺激經濟並增加國內消費，國際貨幣基金組織（IMF）預估，今年大陸經濟有望增長5％，帶動亞太地區成長，這些強勁需求為未來航運市場帶來利多。

Clarksons報告估計，今年船舶總運力成長2.9％。目前新船訂單占現有船比率僅8％，為歷史低檔，加上今年可接新船訂單主流船廠較去年減少54％，船廠塢期滿檔，從下訂單到交船時間平均需要等待3.7年，創下2009年以來新高，船舶運力低位數增長，也有助於推升未來散裝船舶運價。

裕民目前營運船隊67艘，比去年增長30％運力，總噸位數94％屬環保船，遠高於市場平均數的35％，散裝船隊平均船齡僅6年，為市場平均船齡的一半，同時船隊中有97％船舶符合營運碳強度指標，不需要減速航行，提升營運競爭力，在航運市場逐漸好轉下，可望為今年獲利提供動能。