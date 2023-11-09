台股連七紅 這類ETF平均漲逾4％ 穩健投資首選

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台股9日微幅上漲4.82點作收，收在16745.65點。統計台股11月以來日日紅，已經連七紅，多方氣勢轉強。市場法人表示，大盤短線已經累積不小漲幅，指數從15,975點反彈至本波的高點16,775點，短線已經上漲800點，多數日線的技術指標呈現過熱，建議投資人穩健投資為要，台股ETF的波動度相對個股與大盤低，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。

其中，建議投資大型龍頭公司為主，較能兼顧收益及波動，若再加上投資趨勢所及的低碳ESG題材，未來隨著低碳變成投資顯學後，預期資金流入的幅度將會持續擴大，低碳ETF後市表現更可期，投資人可逢低分批布局建立核心部位。

統計包括00923群益台ESG低碳50、00878國泰永續高股息、00888永豐台灣ESG等多檔ESG台股ETF，11月份以來平均漲幅4.34％，表現亮眼。

據悉，00923群益台ESG低碳50ETF是台灣首檔低碳龍頭ETF，該基金主要追蹤指數是臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，也是首檔納入成分股低碳訴求的指數，致力於提供投資者，ESG表現優異且具較低碳排風險的投資組合，以滿足投資者的長期投資需求，此檔ETF還進一步結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋。

群益投信表示，台灣減碳政策越發明確，從歷史數據來看，台灣低碳優勢股表現也更為強勢，無論是今年來、近3年或近5年，都相較高碳風險股更加優異，也顯示低碳投資持續受市場關注，並躍居投資主流，在全球減碳共識之下，也更有機會享有成長潛力，而在投資方面，具有ESG低碳概念的企業是市場關注焦點，資金配置時的首選，中長期表現可期，建議投資人不妨布局具有ESG及碳金優勢的低碳龍頭市值型台股ETF，穩健參與行情。

群益台ESG低碳50 ETF（00923）經理人洪祥益表示，未來國內碳費、國際碳稅的實施都將左右企業的營運及獲利，因此在低碳轉型實踐更積極、ESG永續經營能力越好的企業將更能搶佔碳金商機、掌握獲利機會，並吸引資金青睞。

隨著國際對於低碳永續重視程度越來越高，為與國際趨勢接軌，台灣企業在面對未來可能的碳稅、碳費或國際合作夥伴的碳盤查要求下，低碳轉型刻不容緩，而在投資方面，具有ESG低碳概念的企業是市場關注焦點，資金配置時的首選，中長期表現可期，以碳密度做為選股指標，結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利，最適合穩健存股與追求碳金投資獲利契機的投資人。