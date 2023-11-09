「每夢成真」公益音樂會圓滿成功

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8日晚上在高雄市文化中心至德堂登場的「每夢成真公益音樂會」，集結了身障自力人士以及退休族、銀髮族的音樂人才、團體與演奏精湛的高雄市奇異恩典大樂團現場合作，精彩表演激盪出令人驚豔的舞台火花，詮釋著屬於台灣音樂藝術的生命力，讓現場1300位觀眾時而如痴如醉、時而熱血沸騰，一起優游於演藝的美好，並共同期許每一個人的夢想都能「美夢成真」。

「曲目豐富，高水準的編排，端出來不是清粥小菜，而是令人身心靈飽足的音樂盛宴」，正是大多數觀眾給予本次音樂會主辦單位團隊及表演者所表達真摯的推崇之意。

「每夢成真」公益音樂會由高雄中山扶輪社、建德工業集團共同主辦，承辦單位為社團法人中華身障自力關懷協會，音樂會暨藝術總監為洪凱莉博士、舞台總監洪文英老老師，並由名主持人常偉倫擔綱主持，節目由林甘震老師在「出埃及記」背景音樂的布袋戲表演揭開序幕，建德董座李金旆在節目尾聲登場領唱日文版的淚光閃閃，節目最後則在所有參與演出人員大合唱「望春風」的歌聲中畫下完美句點。

洪凱莉博士表示，感謝所有演出者、協辦單位、贊助單位及熱情的觀眾大力相挺，讓音樂會得以順利舉行，並特別感謝主要經費贊助單位：高雄中山扶輪社及多個扶輪社、健策精密工業、建德工業集團，以及李金旆董事長慷慨收藏藝術家洪世哲所創作的「舞蝶」AR擴增實境作品，李金旆並慷慨提供給參加音樂會的貴賓下載欣賞。她說，本次音樂會的結餘款將提供做為中華身障自力關懷協會繼續舉辦音樂會等公益活動。

中華身障自力關懷協會、建德工業董事長李金旆表示，很榮幸與「奇異恩典樂團」結緣，他自小熱愛音樂、亦擅長樂器，從團員、贊助者一路走來…與他們漸漸融為一體，深深愛上了這個樂團，再由樂團為起始點，成立「社團法人中華身障自力關懷協會」，秉持提昇身心障礙者就業能力與增進社會參與為宗旨，希望結合社會各界資源為這群朋友找到生命的出口，自立自強。本次音樂會個人有幸參與演出，近期每周一都抽空跟著奇異恩典樂團團員一起參加練唱，看到團員們非常重視這次的演出機會，因此，讓他更覺得未來協會每年應該都要安排這樣的演唱計畫。

李金旆董事長說，藉由這樣大型公益音樂會的演出，我們特別希望能夠引領更多的人才，加入「社團法人中華身障自力關懷協會」這個大家庭，讓協會發展得更快，唯有協會壯大，才會有更多的人出錢出力，而他只是拋磚引玉而已。

高雄中山扶輪社現任社長葉士豪致詞表示，首先，感謝建德工業李金旆董事長的慷慨支持，讓建德工業成為《每夢成真》音樂會的重要贊助商，為我們提供了寶貴的資源和支持。李董事長的愛心和社會責任感是我們活動成功的一大關鍵。同時，我們也要向高雄中山扶輪社的社友們表示最誠摯的謝意，社員們的協作、默契和堅定的信念，使《每夢成真》音樂會的籌備過程充滿活力和正能量。他也特別感謝洪凱莉博士的領導及節目的妥善安排，成功地打造了一場意義非凡、充滿愛心的音樂盛會。

本次音樂會參與演出人員及團體包括：呂代天(毛哥)團長帶領的奇異恩典大樂團、吳岱晏老師指揮的高師大校友會合唱團、黃來進團長帶領的夢想成真薩克斯風樂團、洪文英團長帶領的高雄市夢幻長笛樂團、2位視障歌手(呂湘婷、朱禹豪)、戴禚悅及戴禚樂2位小姊妹(童唱及手語)、友情客串的豫劇小天后蕭揚玲、日本舞蹈的劉嘉婕，以及楊家誠、曾靖紘、龔偉宗、黃美惠等人的有情應援，他們用優美歌聲、音符、肢體表演在舞台上發光發熱，傳遞“每”夢成真的感動，而觀眾熱情的互動，也表現出對所有演出者的肯定以及對身障演出者的疼惜和關懷。