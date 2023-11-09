大同新生活特展於華山登場 玩遊戲拿特製小禮

你知道大同除了電鍋，也有粉嫩的雙色玻璃對開冰箱和配有聯網遠端控制功能的洗烘脱滾筒洗衣機嗎？大同家電於11月10日至11月12日期間，上午10點到下午6點在華山1914文化創意產業園區舉辦「大同新生活特展」，以精準創新為概念，帶出大同的新世代家電觀，可看到國產老牌的進化歷程。 「大同新生活特展」，以精準創新為概念，帶出大同的新世代家電觀 ; 現場同步推出 多樣限定優惠，包括單筆消費滿5000贈The Brands台灣經典品牌聯名T恤(不挑款不挑尺寸，數量有限送完為止)、買大同迪士尼/漫威系列家電送驚奇隊長2電影海報一張(送完為止)、現場消費滿額享好禮多選一、以及購買大同家電全系列產品(限插電家電)單筆消費滿千即可上網登錄發票，月月抽總計價值百萬的家電產品。 此外特展現場更設計有精彩豐富的互動遊戲，像是闖關大挑戰、大同寶寶SHOW TIME、孩子的美味餐桌-型男主廚吳秉承料理秀、以及快問快答等活動，獎品有漫畫風大同寶寶特製口罩、可愛造型磁鐵及迷你大同電鍋盒玩等，適合大人與小朋友一同參與。 展覽現場除呈現大同家電各產品線的重點產品與創意技術外，也展現大同家電自有團隊提供消費者的一條龍服務：包括自有製造研發團隊可及時因應對家電的需求、自營大同3C銷售通路提供專業的家電評估與服務、自有物流專業配送、以及完善的售後服務機制。