SKM Park Outlets高雄草衙加入新光三越 會員整合點數流通

新光三越旗下首間Outlets「SKM Park Outlets高雄草衙」將於11月13日起加入新光三越會員陣容，skm points也將可在SKM Park累點並使用，在整合會員之後，期望將帶來更多集客效應，SKM Park Outlets表示，目前會員約占全館來客的30％，預估在與新光三越整合後，會員比例可以拉抬到50％。 而SKM Park Outlets高雄草衙為歡慶加入新光三越會員陣容，首波推出會員專屬五重回饋，包括：skm points連續十天天天點數10倍送、SKM Park會員轉卡贈300點、聯手沐浴界及搖滾界經典品牌SABON與Marshall，首推點數集點送，及扣skm points抽世界6大樂園雙人門票＋機票。11月13日起至服務中心扣skm points 20點，可抽美國加州好萊塢環球影城、日本大阪鈴鹿賽車場樂園、東京迪士尼、香港迪士尼、韓國首爾樂天世界主題樂園，及馬來西亞樂高樂園水上樂園共世界6大樂園雙人一日門票＋雙人來回機票。 新光三越也準備多樣skm points專屬點數好禮，並特別針對旅遊商機規劃，包括首度聯手「國泰亞洲萬里通」，推出獨家扣點換里數活動，扣1000點可抽「100萬亞洲萬里通里數」，價值96萬元，周周扣100點再抽「樂活海洋學院─航海體驗課程」，價值2萬5000元。另攜手Klook，獨家推出扣1600點起，可享全球五星級飯店訂房7折優惠，還有礁溪長榮鳳凰酒店住宿券SPA券、承億文旅住宿券，能以市價42折起折扣兌換入手。 新光三越第二屆skm points耶誕演唱會，也將於12月15日於台北信義新天地A11登場，邀請告五人、陳零九、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、金曲樂團麋先生等卡司，11月14日起扣skm points 5000點可兌換一般區門票。