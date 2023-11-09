用鏡頭看台灣》保總統候選人維安 國安局添神兵利器

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2024總統大選即將在1月13日投票，為確保各陣營正副總統參選人的安全，國家安全局特種勤務指揮中心9日舉行代號「安維8號」的「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，以「3加1」（3組候選人、1組預備組）編組，男女侍衛官約220人、11隻偵爆犬投入選戰維安工作，確保大選順利完成。

總統大選是我國開放總統直選後，每4年就會遇到的民主盛事，也備受國際社會矚目，各陣營正副總統參選人赴中選會正式登記後，人身安全就由國安局負責維護，尤其是我國曾歷經319槍擊案，以及鄰國日本曾發生前首相安倍晉三助選時遭槍殺身亡的意外事件，面對複雜敏感、重要且艱鉅的安維任務，在「只許成功，不容失敗」的壓力下，也讓特勤中心的責任更加重大。

由於民進黨總統參選人賴清德為現任副總統，所以賴的維安人員包括執行副總統安全維護工作的50多名特勤人員，外加28名新進特勤一起執行。另為因應保護女性副手的需求，4組編組各有4名女性維安人員，一共16人。

特別的是，編成典禮現場展示國安局新購美軍特種部隊現役 BARRETT MRAD 狙擊槍和 NVLS 熱顯像，與夜視鏡相輔相成強化夜間防護能力，搭配新型槍響偵測器，可以在極短時間內定位敵目標予以反制，並實地演練候選人在各種選舉場合遭遇歹徒持刀、開槍，或遇酒醉鬧事民眾時的維安應處方式，展現特勤人員「以身作盾」，用生命保衛正副總統候選人安全的訓練成果。