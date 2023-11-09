旺旺連續兩年參展進博會 盼將產品推向國際

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旺旺集團今年是第二次參加中國國際進口博覽會（進博會），旺旺集團副總經理蔡旺庭表示，希望透過這次進博會，讓旺旺產品推廣到更多國家，且已預定了明年的進博會展位。

蔡旺庭受訪表示，本次展出產品聚焦於80、90後消費者的童年回憶，同時也有新產品推出；再者，於疫情後，民眾比較注重健康跟營養、提升免疫系統，因此推出低糖、富含膳食纖維與維生素的產品。

蔡旺庭也指出，希望透過這次的進博會，可以讓旺旺產品走出到別的國家。他說，旺旺產品已經進入越南、汶萊及緬甸，希望這次參展可以認識其他國家的代理商，找到更多合作機會，讓產品進軍日本、泰國、菲律賓及其他東南亞地區。

蔡旺庭說明，旺旺集團一直往大健康的路線發展，希望通過新媒體的傳播平台，貼近消費者的需求、滿足他們的痛點；通路方面，旺旺目前有超過8000個經銷商，並一直開發新的代理商，未來希望在大陸每一個城市、每一個縣都能找到獨立的代理商。

對於旺旺食品的形象，蔡旺庭表示，旺旺集團一直在創新改革、優化產品，從電商購買的消費者數據來看，很多年輕人在購買旺旺產品，並無所謂品牌老化的問題，「整體來說，我們還是非常年輕活潑的一個品牌」。

談及旺旺在大陸市場的經營優勢，蔡旺庭表示，旺旺集團在大陸的31年打造了許多副品牌，也是擁有最多明星產品的食品公司，這是與其他食品公司的最大不同，未來將持續著力於研究開發（R＆D）、開發更多新產品，貼近不同消費群的喜好。