葡萄王第三季EPS2.48元 前三季6.65元

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葡萄王（1707）公布財報！第三季稅後淨利3.7億元，EPS 2.48元，年增0.8％，較前季增加8.8％，累積前三季EPS 6.65元；累計1～10月合併營收82.6億元，年增1.7％。

三大事業體中，上海葡萄王10月營收年成長54.3％，累計前10月營收年增35.3％。上海葡萄王指出，10月配合代工客戶舉辦了一場工廠溯源導覽及多場的直播活動，預期客戶陸續回歸，加上自有品牌OBM Chanel渠道通路穩健，新品即將在明年第一季上市，屆時將為上海公司整體營運帶來新的動能。

子公司葡眾對比去年同期新品上市高基期，加上8月漲價前會員超買存貨，10月營收年減6.6％，累計1~10月年減2.3％，目前進入Q4傳統衝聘旺季，營收將朝既定的方向前進，馬來西亞事業加速佈局中，未來營運成長潛力另人期待。

母公司台灣葡萄王，代工業務因新劑型擴大區域認證，申請時間延長，導致延遲出貨影響業績表現，但累計1~10月仍有17.8％雙位數成長表現。國內發酵代工除了保健品市場外，葡萄王益生菌應用也拓展至水產養殖市場，目前已有多個養殖場同時測試使用。

此外，新架設的軟膠囊產線也開始陸續接受委託代工，日後將為成品代工注入新動能。自有品牌今年起採穩價求利潤策略，較去年同期減少深度促銷活動，因此影響單月營收年減6.8％，但累計1~10月年增13.1％，整體利潤仍有明顯提升，成功挹注集團獲利穩定成長。

除了穩健的營收，葡萄王也積極落實企業永續，日前在SGS 2023年度舉辦的ESG／ISO／IT Awards聯合頒獎典禮中，葡萄王首次參加即獲ESG Awards－能源管理獎、ISO PLUS Awards－職安衛健康管理典範獎二個獎項。