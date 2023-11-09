雙11開搶！裕元酒店熱銷湯品四入1,111元 再享免運費

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為延續2023台北國際旅展的搶購熱潮，迎接一年一度的雙11商機，各大旅宿業者爭相祭出優惠搶市！其中，裕元花園酒店線上商城推出雙11熱銷湯品，任選四入限時優惠價1,111元，再享免運宅配到府。

此外，裕元經典「厚切牛肉麵禮盒」買一組送一包、嚴選頂級海陸食材的「干貝XO醬禮盒」買一組送一瓶，以及極品伴手禮「金箔烏魚子禮盒」，首度打出買十片送五片優惠，活動只到11月15日。

裕元花園酒店表示，雙11快閃優惠才開賣，立即擄獲裕元線上商城忠誠粉絲支持，特別是「厚切牛肉麵禮盒」跟多款熱銷湯品，皆為粉絲訂購排名前三大。本次快閃優惠，包括裕元線上商城三款招牌經典湯品，每一款都是由五星金牌主廚悉心慢燉製成。

其中，「黑蒜花膠燉雞湯」，花膠滑順Q彈富含膠原蛋白維生素，帶骨雞腿肉質結實有彈性，黑蒜雞湯入口濃厚香醇；「巴西蘑菇燉烏雞」，富含多種多醣體的巴西蘑菇與鮮嫩多汁的烏骨雞腿肉，也是老饕回購NO.1的湯品之一；「花菇山藥燉子排」，花菇的高營養值，鬆軟綿密的山藥與子排的厚實軟嫩口感，使這款湯品成為冬季暖身的首選之一。

迎來24節氣中的立冬後，也代表時序即將進入冬天，加上近期東北季風來襲，溫度有感下降，正是吃鍋暖身的好「食」機。裕元花園酒店喆園鮑魚中餐廳自11月起，推出一湯一味暖心暖胃四款經典鍋物，包括滋補養身的「養氣人參布袋鵝」、採用粵式老火煲湯為基底的「老火砂鍋蓮子鴨」、正宗台味的「古早味魷魚螺肉蒜」，還有工序費時，特選牛三寶牛筋、牛肚、牛腩製成的「秘製風味牛寶鍋」，適合四至六人一同開鍋享用，售價1,480元起。

今年裕元花園酒店新推出的四款暖心鍋物特色料理，由五星主廚杜再邦精心研發，其中「秘製風味牛寶鍋」湯底，是將牛大骨與多種蔬菜及牛蒡一同熬製六小時，再加入滷製二小時軟而不爛的牛筋、彈口香滑的牛肚，以及鮮甜扎實的牛腩，成就這鍋湯清味濃，令人讚不絕口的牛寶鍋。

另一款「養氣人參布袋鵝」，以嚴選鵝肉、純米酒加上人蔘等數十種藥材熬煮二天，過程不加一滴水，入口湯頭香醇甘甜，滋補養氣。

還有鴨肉酥嫩味美、湯體香醇濃郁的「老火砂鍋蓮子鴨」和「古早味魷魚螺肉蒜」，四款特色鍋物風味各異，每日限量推出，每鍋可供四至六人共享。