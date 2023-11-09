歐盟法院指應重審蘋果補稅130億歐元稅務案

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

歐盟法院總檢察長皮特魯澤拉（Giovanni Pitruzzella）9日說，歐盟普通法院2020年指主管機關，未以符合法律標準證實蘋果享有不公平競爭優勢的判決，是存在法律缺陷而應該重審。外界擔心蘋果面臨創紀錄的130億歐元補稅金額。

蘋果股價盤前小跌0.4％報182.13美元。歐盟法院是歐盟地區法院系統裡最高法院。雖然皮氏按照排程就蘋果稅務訴訟案發表不具約束力的意見，但歐盟法庭將在未來幾個月內發佈具約束力的裁決結果。

歐盟執委會2016年指控蘋果廿多年來獲得愛爾蘭兩項稅務安排，被人為地降低其稅務負擔，像蘋果2014年繳納的稅率低至0.005％。但歐盟普通法院2020年以主管機關就蘋果獲得不公平優勢的指控未符合法律標準。

皮氏在最新的見解裡對此持反對意見，認為歐盟法院應該駁回普通法院的裁決，並把蘋果稅務訴訟案發還普通法院重審。

其理由是普通法院在裁決上犯下連串法律缺陷，並且未能正確地評定出某些蒐證方法錯誤的本質和所得出的結論，卻從而認定執委會裁決無效。因此，必須讓普通法院進行新的審判。

蘋果發言人表示歐盟普通法院的裁決已非常清楚地指出，蘋果並未獲得有選擇性的競爭優勢和任何國家補貼，蘋果認為這將會被繼續認定。