聚思製造端告別思劇場 撤館活動陸續開跑

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

座落於台北大稻埕迪化街上的「思劇場」藝文空間，自2013年由「聚思製造端」（前身為：思劇團）進駐經營，作為其發展基地，營運10年期間匯集不同領域專長的藝術人才、藝文組織一同思考、對話，團隊宣布，自2023年12月31日起，聚思製造端將撤離思劇場，明年開始將不再經營管理「思劇場」藝文空間。

聚思製造端自2013年成立，一路從「褶子劇團」、「思劇團」至今年全新品牌名稱「聚思製造端」，在這10年間，透過進駐與營運「思劇場」空間，並於2015至2019年與大稻埕在地單位共同發起並統籌執行「大稻埕國繼藝術節」，在這期間匯聚了近百位國內外藝術家，辦理超過百場各類型的演出製作、階段性呈現、藝文活動、工作坊等事件，同時，也因為這空間，更加與大稻埕的地方交流。

在經營空間的同時，聚思製造端也透過與不同藝術工作者、組織的合作，以民間組織的角色，關注藝文生態發展以及國際發展連結。於此同時，並透過去幾年的經驗於2020年起啟動聚思製造端的年度核心計畫《創作陪伴支持平台》與《東南亞性別網絡》。

聚思製造端表示，作為一個關注藝文生態發展的民間獨立平台，是否需要持續營運「思劇場」這個空間，團隊也自問了許久，「但更為確定的是，聚思製造端除了繼續支持藝術創作者及策劃不同藝文活動外，在未來也會持續以平台的身份與不同的國內外空間單位、組織與創作者合作，以串聯的方式匯聚更多發展的創作連結可能性。」

在告別思劇場空間前，聚思製造端也陸續推出一系列撤館活動，目前已在粉專發佈「思下聊」回顧訪談與「揭開思處」回顧影像紀錄特別企劃。邀請過去曾經合作過的藝術工作者一同回憶過往在思劇場發生的大小事；12月下旬，也將舉辦「落語藝術家開樂亭凡笑-思艦啟航」落語演出及「聚思撤館前的最後一聚」撤館二手拍賣活動。