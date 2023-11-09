中裕營運逐季增溫 第三季近損益兩平

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中裕（4147)因愛滋病新藥Trogarzo靜脈推注在美國FDA核准上市後，銷售效益逐步顯現，前十月營收3.76億元，年增11.7％；累積前三季虧損1.34億元，每股純損0.53元，已較去年同期比較減少42％。

其中，第三季的虧損已經大幅降低，每股純損為0.02元，已接近損益兩平，是歷年來單季最佳紀錄。若考慮不影響現金流量的攤銷及折舊費用（每季約四千萬元），第三季營運成果已經實質達到正的現金淨流入，全年度預計產生正的現金淨流入應有很大機會。

有鑑於Trogarzo靜脈推注劑銷量逐步成長，加上積極推展的CDMO業務，也於第三季開始貢獻部分營收及利益，中裕對未來營收逐季穩步成長趨勢不變。

此外，中裕9日董事會決議辦理現金增資，預計發行新股2千萬股，以現行股本25.3億元計算，股本稀釋比例不到8％，對於增資造成股本膨脹影響相當有限，但可有效提高公司股東權益淨值，可長期維持股東融資融券等各項的權益。

中裕表示，上次現金增資是2015年11月初次上櫃對外公開承銷，迄今已超過八年時間，對於一個以新藥公司需資金持續投入研究開發的公司而言實屬不易。此次現金增資主要目的除償還短期借款以及充實營運資金外，將支援TMB-365／380新藥研發計畫，期望能藉此次現金增資的挹助，充分供應推展至三期臨床前生產及研發需求，提高實質價值。