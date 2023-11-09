完成首位病人收案 生華科新冠藥搶攻免疫疾病商機

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生華科（6492）9日公告，獲准在台灣執行的新冠肺炎中重症臨床試驗，已順利完成第一位病人收案。總經理黃金鼎表示，希望透過此次臨床試驗驗證調控免疫風暴的效果，搶進全球治療免疫疾病達千億美元的市場。

黃金鼎表示，希望透過此次臨床試驗可以驗證具備調控包括IL-6等免疫細胞激素之關鍵樞紐的新藥CK2抑制劑Silmitasertib(CX-4945)，除了治療中重症新冠肺炎外，可更進一步防止染疫後併發免疫疾病發生的潛力，這是全球新冠治療新藥創新的研發方向。

生華科此次主導規劃新的二期臨床試驗，是由成功大學醫學院附設醫院主持和執行。在這項雙盲的試驗設計中，病人以隨機分派方式進入試驗組或對照組，進入試驗組患者將以生華科Silmitasertib併用其他標準療法(SOC)藥物進行五天一個療程的治療。試驗重要指標之一，是觀察試驗組患者是否因為接受Silmitasertib治療而減少併發症、甚至減少使用標準療法(SOC)中的免疫治療藥物就能加速病患康復出院。

除了共病致死，醫學界最新研究發現，感染新冠肺炎後罹患免疫疾病的機率是未感染者的三倍！而且確診時間越久，罹患免疫疾病風險越高，其中以僵直性脊椎炎、紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等最多。

這項為期兩年追蹤分析逾380萬人大數據的國際研究成果，今年在Lancet子期刊發表，醫學界認為原因可能是感染新冠病毒後激活免疫反應，產生細胞激素風暴，或病毒抗原和自體抗原結構相近，導致交叉反應攻擊自己，誘發自體免疫疾病。

生華科Silmitasertib 調控免疫因子的治療具有降低感染新冠病患發生自體免疫疾病之潛力，同時維持病患相當免疫力抵抗其他病毒包括流感、RSVRSV（呼吸道融合病毒）、腺病毒、人類間質肺炎病毒、腸病毒、黴漿菌。

生華科Silmitasertib藉由抑制病毒感染複製和調控免疫因子發炎反應的CK2蛋白激（酉每），且直接作用在宿主細胞的機轉，具不限定病毒，並可和其他治療新冠肺炎藥物相乘潛力。生華科期許這項概念性驗證試驗成功，未來Silmitasertib將可廣泛運用在不限新冠病毒引發的免疫疾病領域，一藥治多種疾病，發展前景可期。