微熱山丘新品牌「Smille微笑蜜樂」進駐松菸 綠意公園獨賣U型千層酥

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知名伴手禮「微熱山丘」經過3年多的醞釀與規劃，全新品牌「Smille微笑蜜樂」問世，品牌旗艦店選址松山文創園區，預計11月11日開幕。「Smille」獨賣全台首創的「蜜樂酥」點心，業者以台灣水果入餡，研發出4款兼顧鹹甜口味的創意點心，主打現點現做現吃，有別於「微熱山丘」的糕點伴手禮，「Smille」期望創造更多台灣水果的100樣可能。

【疫情催生新品牌 旗艦店進駐松菸文創】 新品牌的誕生要歸功於疫情，「微熱山丘」創辦人許銘仁不諱言「Smille微笑蜜樂是疫情因禍得福的恩賜。」新冠疫情帶來危機，同樣也帶來轉機，對「微熱山丘」來說，這句話徹底被印證。疫情讓全球旅遊業停頓暫緩，沒有觀光客，以伴手禮市場為主的「微熱山丘」面臨了空前危機，然而危機就是轉機，受疫情影響，迫使許銘仁和團隊開始思考該如何走出伴手禮的框架，「疫情迫使微熱山丘改變，我們勇於探索和做夢，決心透過新品牌與新產品，讓微熱山丘從伴手禮變成庶民的日常點心。」新品牌於焉誕生。

「Smille」以Smille Anywhere, Smile Anytime的核心概念出發，將店面空間設計成室內公園，首推4款水果口味的「蜜樂酥」，運用巧思呈現驚喜新味。此外，店內也可見「微熱山丘」的經典水果酥品項，業者期盼雙品牌互相拉抬，滿足民眾購物需求，也可探索水果甜點的無限可能。

【獨售法式千層酥 水果入餡鹹甜皆滿足】 「Smille」首波產品「蜜樂酥」，是款融合新舊的創意點心，靈感來自美味卻費工的法式千層，以長約25公分、寬約3公分的U型酥皮為基底，填入酸甜水果內餡，搭配精心設計方便就口的繽紛包裝，讓民眾無論是駐足休憩或悠遊漫步，都能享受水果甜點的美味。

長條狀的「蜜樂酥」延續「微熱山丘」的經典水果，將熟悉的鳳梨、山蕉與青森紅玉蘋果以不同技術處理，也加入芭樂、百香果等新元素，帶來更繽紛多樣的變化。鹹口味的燻鮭魚百香「蜜樂酥」，選用台灣在地百香果製成奶醬，讓喜愛輕食者，也能體驗「蜜樂酥」帶來的水果日常。許銘仁透露未來也將探索不同的水果，持續推出新口味，無論是甜點控、輕食偏好者或特定水果愛好者，都能找到屬於自己的命定「蜜樂酥」。

【蜜樂酥現點現做 特殊盒裝設計方便享用】 「Smille」開幕日推出4款口味「蜜樂酥」迎客，吃得到鳳梨卡士達、香蕉芭樂、燻鮭魚百香和季節限定的紅玉蘋果，鹹甜口味皆備，滿足民眾味蕾需求。U型酥皮的「蜜樂酥」，填入水果奶醬、可可脂醬等基底，並使用低糖真空蜜漬技術來處理水果，再撒上精心挑選的配料，一口咬下，鮮脆果丁與滑順奶醬被鬆脆的酥皮包覆，酸甜水果奶醬與酥皮奶油香氣彼此襯托，多層次口感一次到「味」。

店內開放的空間可看見員工們製作「蜜樂酥」的過程，品牌主打現點現做現吃，新鮮看得見吃得到；而便於就口的盒裝設計，沿著縫線拆卸，即可細細品食。用色繽紛的包裝外觀，滿足外帶甜點視覺性與便攜性的需求。「蜜樂酥」以整條為販售單位，也可選擇雙拼口味，一次體驗更多的水果點心美味。

【進駐松菸搶年輕客 門店變公園好拍好玩】 占地107坪的「Smille微笑蜜樂」松菸旗艦店，除了以多元方式呈現水果甜點的多種面貌與風味，更將店內空間打造成室內公園，大片玻璃窗引進自然光，大量綠意盎然的植栽和綠色長椅，讓民眾一走進店裡，宛如來到城市的公園，可和三五好友大啖不同口味的「蜜樂酥」，營造室內野餐風格。店內特別打造一大片花卉和多種綠色植物組成的網美拍照牆，迎合年輕族群。

「Smille微笑蜜樂」是11位年輕人催生規劃，從零到有一步步打造完成，也因此品牌主攻年輕族群，從選址藝文氣息濃厚的松菸到富有質感的空間設計、融合新舊、台法的創意美食等細節，都可感受到品牌的企圖心以及和「微熱山丘」的品牌區隔。

【新舊雙品牌共生共好 美食＋購物一站滿足】 旗艦店除了新品牌、新產品，也有「微熱山丘」的經典鳳梨酥等品項，業者以水果策展廊道串連新舊雙品牌，透過實物展覽、影像牆等來認識水果「From Fruits to Delights」的旅程，透過類似沉浸式體驗，增加民眾與品牌的互動和記憶點。

創辦人提到「Smille」由「微熱山丘SunnyHills 」的S為出發，結合法文「千」單位的 Mille，及希望能為每個人帶來「微笑」的Smile組合而成，延續微熱山丘「From Fruits to Delights」的精神，希望透過「蜜樂酥」，將更多水果被用於甜點的方式走入日常，「透過精緻糕點和專業技術，拉長水果保鮮期，希望能改變台灣水果的產銷型態，提升它們的價值，也希望以新品牌為起點，邁向國際。」許銘仁如是說。

歡慶開幕，「Smille」特別準備了水果主題拍貼機體驗，邀請民眾一同紀錄美好瞬間，自11月11日開幕日起，參與並同意授權微笑體驗影像者，即可獲得Smille數位兌換券，免費品嘗「蜜樂酥」。民眾攜帶環保杯到店消費，還能獲得專屬風味飲品，體驗源自「微熱山丘」奉茶的溫暖人情味。