晶片業務走疲 索尼上季獲利縮水3成

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日本消費電子巨擘索尼（Sony）9日公布會計年度第二季（7至9月）業績，影像感測器（晶片）業務走疲和好萊塢大罷工，拖累該季獲利萎縮29％，不過索尼仍上修全年財測。

索尼9日股價收低0.8％，報13,240日圓。今年迄今股價累計大漲32％。

索尼最新財報顯示，上季淨利年減29％，降至2,001.05億日圓（約13.3億美元），遜於市場預估的2,266.8億日圓。營業利益亦年減29％，至2,630億日圓，不如分析師預期的3,044億日圓。營收年增7.7％至2.83兆日圓，略低於市場預期。

索尼將上季獲利暴跌歸咎於影像感測器業務疲軟，晶片部門該季獲利年減逾28％。索尼供應相機晶片給蘋果等科技製造巨擘，蘋果將索尼的晶片用於iPhone。

除了晶片業務外，電子和金融業務上季營業利益亦下滑，遊戲和音樂事業的營業利益則上揚。

遊戲事業上季表現可圈可點，PlayStation 5遊戲機在該季賣出490萬台，大幅高於會計年度第一季的330萬台，讓PS 5的總銷量來到4,660萬台。

索尼表示，好萊塢演員和編劇罷工打擊電影業務，所幸美國演員工會與資方已在8日達成協議，為期118天的罷工終於落幕。索尼樂見雙方達成協議，但示警電影業務獲利恐難快速復甦，因為更多電影上線將使得行銷成本上揚。

日圓貶值協助抵消部分罷工衝擊。日圓兌美元近來跌破150日圓，貨幣貶值有利出口商，索尼大部分收入來自美國以外地區。

儘管上季獲利下滑，索尼仍上修本年度（至明年3月止）財測，預期淨利年減12.5％至8,800億日圓，優於前次預估的8,600億日圓，或年減14.5％。營收預估年增13％至12.4兆日圓，高於先前預測的12.2兆日圓，或年增11％。