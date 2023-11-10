貿易壁壘首度WTO交鋒 經部：我國並未違反規範

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WTO於9日完成我國第五次貿易政策檢討會議。經濟部表示，中國大陸代表在會中關切我國限制大陸貨品進口措施，經濟部次長陳正祺則立即回應，我國加入WTO時，中國並非WTO會員，因此未能依據WTO規定，針對彼此的貿易體制及措施進行協商，強調「我國並未違反WTO規範」。

陳正祺率團前往瑞士日內瓦參加第5次對我國貿易政策檢討會議，包含中國在內的18國對我國提出逾400道考題。經濟部表示，這次會議的與談人及WTO會員一致肯定我國積極參與WTO及支持多邊貿易體系，以及我常駐WTO代表團之積極表現。會員們也高度稱許我國過去五年來穩健的經貿表現，尤其在疫情期間之經濟持續強勁成長及追求創新與產業升級，展現彰顯我國經濟的韌性。

如預期，中國代表在會中以口頭方式關切我國限制大陸貨品進口措施，陳正祺也回應說明，我國加入WTO時，中國並非WTO會員，因此未能依據WTO規定，就彼此的貿易體制及措施進行協商，「並未違反WTO規範」，且我國認為兩岸同屬WTO會員，相關貿易問題可循WTO規範及機制處理，我方願與中方依循WTO規範在WTO架構下協商，處理雙方貿易爭議問題。

這次檢討會議由WTO貿易政策檢討機制輪值主席沙烏地阿拉伯大使 Mr. Saqer Abdullah ALMOQBEL擔任我國貿易政策檢討會議主席，由巴拉圭大使Raul Cano RICCIARDI擔任與談人，共有23會員發言，就我國的經貿體制、經濟發展情形、雙邊經貿投資關係提出評論意見。

檢討會議中計有18個會員向我國提出超過400個書面問題，涵蓋農業、服務業、產業、能源、投資等類議題。會議主席及會員高度稱許我方在期限前完成相關問題之回應，彰顯我對WTO透明化原則之重視，會議極為成功。