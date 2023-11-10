華新麗華攜將豪農場 選擇在地、預約永續未來

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國外研究顯示，全球食物產生的二氧化碳排放，有18％來自運輸販售，對於每年吃下3萬公噸奇異果的台灣，選擇在地可說是實踐永續最直接的途徑之一。

本業為基礎建設、關鍵原材料的國際企業華新麗華，從負責任的消費做起，自2021年與將豪農場合作，透過契作、認養模式給予農民保障，預約一個永續的未來。

2022年8月，海拔近1000公尺的將豪農場隨著創辦人涂旭帆的步伐，華新麗華員工皆穿梭在奇異果樹林間，從樹上採摘近9分熟的奇異果，再小心翼翼放進籃子裡，體驗著屬於台灣奇異果的故事。

華新麗華的初衷，想以「分擔氣候風險」的認養概念，減輕在氣候變遷下農業承擔的損失，最終找到理念相同的「將豪農場」，並成為第一家合作的企業。事實上，在競爭激烈的農產品市場，小農不受通路及盤商青睞、缺乏議價空間而難以生存，許多企業開始直接向農夫購買，展現企業社會責任。但若僅於單純消費，在農產品因氣候異常而歉收或滯銷，對企業而言是零風險，但農民卻毫無保障性。

華新麗華與將豪農場的類契作模式，藉由認養指定範圍的果園，在奇異果生產前先預訂產量及品質，並預支栽種成本，即便極端氣候造成果損衝擊，農民仍能保有穩定收益，形同企業、農民攜手面對氣候危機。

涂旭帆感恩說：「台灣於2021年上半年經歷嚴重乾旱，又遭遇強降暴雨，當時華新麗華認養的區塊災損嚴重；2023年上半年也歷經乾旱、缺水，導致開花率及結果量下降，幸而有「氣候攤提」的契作認養模式，才不至血本無歸。」此共好概念，在歐美、日本等國家非常盛行，稱為「社區支持型農業」或「社群支持型農業」（CSA），生產者和消費者透過直接、緊密連結，為環境帶來正面效益，與大自然和諧共存。

「我們期許透過支持在地農業，喚起更多人珍惜台灣這塊土地」華新麗華相信，當全球暖化日趨嚴重，沒有人應獨自承受，陪伴農民同行，不會是一家企業的事，更應該是眾人之事，讓友善耕作能獲得支持，也認識更多屬於台灣的農業故事。

華新麗華攜手將豪農場已邁入第3年，持續以行動關懷環境永續課題。自2018年起與中興大學農資學院合作，推動台灣原生植物種源保護及復育工程；每年舉辦有機市集推廣「吃在地．食當季」友善耕作飲食理念。更於2023年響應「蔬食日」，鼓勵同仁用「吃」實踐永續低碳生活，並透過BBC《美食拯救地球Feast to Save the Plane》紀錄片宣導，讓同仁更關注與瞭解氣候變遷議題。

另外，面對台灣2050淨零排放目標，華新麗華也從自身做起，透過產業升級及能源布局，攜手供應鏈夥伴做低碳轉型，降低溫室氣體排放，朝向再生、循環經濟、新能源的目標邁進。

堅持小細節的青農於氣候變遷下的無奈，台灣在地奇異果的故事，也是台灣農業困境的縮影，永續農業發展還有很長的路要走。2018年聯合國倡議「ACT NOW」個人低碳生活公約，包括「選擇友善環境產品」、「減少食物浪費」等，鼓勵從日常朝向低碳生活前進，每個人都是永續實踐家，發揮減緩氣候變遷的影響力。華新麗華回應聯合國永續發展目標SDGs12「責任消費與生產」、SDGs13「氣候行動」，實現台灣這座島嶼的永續夢。

「選擇」不只是一個行動，更可以是一種態度，如同華新麗華的共好思維，讓台灣在地奇異果被更多人看見與關注。因為自己的選擇付出責任，一點一滴的小改變，預約更好的明天。完整閱讀：《遇上奇異果的人》