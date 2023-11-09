「數字賦能 創新製造」 第21屆中國電子信息博覽會開幕

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據中國台灣網報導，11月9日，第21屆中國（蘇州）電子信息博覽會在江蘇省蘇州市開幕。本屆電博會以「數字賦能 創新製造」為主題，兩岸約300餘位嘉賓代表齊聚一堂，共謀發展機遇，共享融合成果。

作為大陸最專業的電子信息展覽會之一，中國（蘇州）電子信息博覽會已連續舉辦二十屆，成為海峽兩岸IT產業界規模最大、參展企業最多、產業配套最全的「電子信息盛會」，為兩岸經貿交流合作搭建了橋梁紐帶。

今年，電博會突出兩岸合作主線，通過各大專業展區、多場產業前沿論壇、線上電博會等形式營造良好氛圍，充分發揮產銷、產才、產技、產融等方面的對接作用，助推形成電子信息產業融合發展新生態。本屆電博會為期3天，展覽面積2萬平方米，展位800個，其中線下（實體）參展企業達400家。

第12屆大陸全國人大常委會副委員長、兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平在致辭中表示，電子信息產業是信息時代的基石，更是支撐當前社會經濟發展的戰略性、基礎性、先導性產業。20年來，電博會見證了大陸的快速發展，見證了蘇台融合發展取得的豐碩成果，也是大陸率先與台灣同胞分享發展機遇、兩岸同胞實現互利雙贏的生動寫照。希望兩岸企業家把握歷史大勢、堅守民族大義，堅定發展信心、攜手團結合作，共推兩岸產業融合發展，共享大陸發展成果，共奔民族復興康莊大道。

中共中央台辦、國務院台辦副主任仇開明在致辭中表示，兩岸產業優勢互補、合作空間巨大，大陸將繼續完善政策措施、落實同等待遇，率先同台胞台企分享大陸發展機遇，為兩岸業界和民眾帶來更多好處。希望廣大台胞台商堅定紮根大陸發展信心，緊跟新一輪科技革命和產業變革潮流，積極參與創新體系建設，主動對接大陸產業鏈供應鏈，更好融入新發展格局，實現高質量發展。

江蘇省副省長胡廣傑在致辭中指出，本屆電博會以「數字賦能 創新製造」為主題，契合兩岸同胞促進數字技術與實體經濟深度融合的共同願望。江蘇將充分利用電博會平台，強化海峽兩岸經貿合作和產業創新協作，支持更多優質台灣企業來江蘇投資興業、各類優秀人才在江蘇創新創業，讓兩岸電子信息產業攜手共進、共赴未來。

蘇州市委副書記、市長吳慶文向兩岸嘉賓表示歡迎。他說，蘇州是兩岸經貿文化交流最為密切的城市之一，也是全國乃至全球重要的電子信息產業生產基地。將充分發揮產業優勢、開放優勢，一如既往打造最優營商環境，與廣大台商台企實現更高層次、更廣領域的互利共贏。

台灣商業總會主席賴正鎰在致辭中表示，希望兩岸企業家和工商界能夠持續交流、深化合作，在兩岸電子產業界共同努力下，為兩岸經濟合作注入新的動力，迎來更加美好的未來科技生活。

開幕式上，「eMEX365」線上電博會正式發佈，展商可通過圖文、視頻影音、3D等形式展示產品，專業觀眾可以實現不限時間、不限場地，不限人數「雲觀展」。線上展廳能夠像線下實體展會一樣實現實時互動，無縫銜接引流，為交易雙方提供實時溝通交流管道。