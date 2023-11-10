穆椿松｜台中購物中心的營業額屢創新高 三大成功關鍵曝光

今年過年前，東區LaLaPort一館、二館分別試營運，購物人潮相當踴躍，走到附近的道路，例如：復興路、建成路等，都出現車輛行進速度變慢、及排隊要入地下室的車潮，去過LaLaPort的朋友說，確實人潮很多購買量也相當豐富，再加上台中的購物中心成績都相當不錯，例如：台灣大道上的新光三越是全台灣單一百貨營業額最高的店，大遠百的成績也相當優異；近日，文心南路的威秀影城及建國路的威秀影城，來客量也相當不錯，可見台中市購物中心的消費力是相當的驚人！

對於百貨業，穆老師不怎麼內行，三十年多前，台中建築業蓬勃發展的時期，也有不少同業去經營百貨或商場，結果大多是鎩羽而歸，因此，對百貨的經營穆老師帶著比較保守的心態，但是，最近新光三越、大遠百、東區的LaLaPort、秀泰影城及好市多，都有很好的成績！因此，穆老師在思考，三十年前台中市的範圍較小，消費行為可能就是舊台中市加上周邊10~20公里的人潮，經過三十年的變化，台灣國民所得的成長，由1萬多攀升到3萬美金，加上家庭的交通工具以汽車為主，目前來台中消費的人口，除了台中市200多萬人口以外，還要加上彰化、南投、苗栗、雲林到嘉義等地區的消費人口，恐怕要有五六百萬的人；彰化的朋友告訴我，他們經常全家開車到新光三越，父母逛街、孩子看電影或打電動，約個時間吃飯，再開車回家達到一日遊！這個效果相當不錯，當交通工具改變後，服務範圍將擴大成100公里以內都是他的消費群，購物商城的威力就非常驚人。

最近，台中高鐵站也要開闢大型的購物娛樂中心，及十四期的漢來購物中心，穆老師與同業討論會成功嗎？大家的反應是第一要交通可及性，第二是停車方便，第三規模要大，能夠容納不同消費層的需求，如年長者的需求、年輕人的需求、及孩子的需求都能滿足的話，這種綜合性的購物商城，成功的比率遠大於不成功的比率，所以，對於商用不動產的思考，大家要用新的思維來看，第一，國民所得成長很多，第二，交通環境也改善很多，整個大環境都有很大的變化，台中未來的購物商城，前景依然是被看好的趨勢。