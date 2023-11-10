小心華爾街惡狼！錢投資了就不要動！巴菲特給散戶的忠告

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多年來，巴菲特分享許多關於價值投資的見解，以下是和散戶投資人最相關的主題：

小心華爾街惡狼

如果你沒有時間，或欠缺專業知識，沒有辦法研究個別股票，那就把自己的九成資金投入低成本的標準普爾500 指數，一成資金拿去投資短期債券型基金。如果你不在投資業工作，就不可能打敗指數。

2017 年的股東大會上，巴菲特討論了他和門徒基金公司（Protégé Partners）打賭的事：2006 年他與這家紐約的避險基金公司，下了一個100 萬美元的賭注，由基金經理人挑選5 檔避險基金（事實上是「組合型基金」﹝funds of funds﹞），並且打賭未來十年，這些基金的總報酬率會打敗標準普爾500指數。巴菲特押的是標準500 指數會勝出。

果然， 十年約定期滿時， 標準普爾500 指數上漲了125.8％，而避險基金則成長36％。2017 年波克夏股東大會揭曉了這項結果，聽眾爆出笑聲，巴菲特在致股東信函中宣布勝利：「到今天為止，指數型基金的複合年成長率是7.1％，這項報酬率可以輕鬆證明，股市長期投資的典型收益……2016年那5 檔組合型基金年均複合報酬率只有2.2％。這意謂著，當初如果斥資100 萬美元投資那些基金，會得到22 萬美元的收益，反之如果投資指數型基金，同期收益則會是85 萬4,000美元。」

巴菲特這樁軼事再次強調他的長期信念，那就是：避險基金投資經理人雖然積極操作他人的金錢，但是獲利實在太少，因為避險基金和其他基金經理人一般收取「2 與20」的費用――2％作為管理費，另外再抽20％的利潤。巴菲特指出，如果他也用類似的做法來經營波克夏，那麼公司目前的投資主管康姆斯（Todd Combs）和韋士勒（Ted Weschler）「什麼都不必做，每個人就能拿到1 億8,000 萬美元。」總而言之：巴菲特相信，所謂的消極投資（譬如指數型基金）可以和積極投資的績效並駕齊驅，甚至有過之而無不及。

巴菲特相信，像波克夏之類的法人投資人，應該花時間去弄清楚標的公司的財務和文化（利用菸蒂投資法），而散戶投資人則應該分散投資，「抽樣買進美國的一部分」（buy a cross-section of America）――換句話說就是買指數型基金。

他解釋說：

「我真的認為，我們大概給了一些錯誤示範，因為所有這些提問，很自然都關乎時事。所以這一次我要回顧從前，事實上要回到1942 年，我買第一張股票的時候，藉此說明1942 年以來所發生的一切。

「從那一年開始，我們有過14 位總統（7 位共和黨籍、7 位民主黨籍），有過世界大戰，有過911 事件、古巴飛彈危機，還發生過各種各樣的事情。1942 年3 月11 日那天，也就是我買下人生第一張股票那天，你所能做的、最好的一件事，就是買進一檔指數型基金，然後就再也不要管新聞標題，不去想股票，彷彿你買的是一座農場，買進之後就放手讓佃農替你管理。

「我曾說過，如果你把1 萬美元投入指數型基金，並且把收到的股利繼續滾進去投資──我演講時刻意停下1 分鐘，讓聽眾猜猜看這筆錢最後變成多少──結果那1 萬元到現在已經變成5,100 萬美元。你當初唯一需要打從心裡相信的事，就是美國會打贏戰爭、會持續進步（從1776 年以來都是如此）；假如美國會繼續往前邁進，那麼美國企業也會繼續往前邁進。

你不必煩惱該買什麼股票，也不必煩惱哪一天買進、哪一天賣出，你不需要知道聯邦儲備系統存不存在，也不必知道它究竟是什麼東西，反正美國一定行。」

「美國一定行」的信念導引巴菲特的態度，他曾說過，我們需要實施社會計畫，照顧「不具備市場技能的良善公民」，就像「有錢人家」會在相同處境下照顧自己的孩子一樣，可是實施這種計畫時不應該「殺雞取卵」，換言之，不可以扼殺美國的市場經濟。

巴菲特說：「我不想要對會下金蛋的鵝做任何事。這麼多年來，我們已經擁有這隻會下越來越多金蛋的鵝，就在這個國家裡，真是匪夷所思。所以我們在市場制度、在提供人們想要的大量產品與服務方面，都已經有了行得通的方法。」

2009 年巴菲特接受我的學生訪問時說，他也相信「這個世界不是零和賽局」，我們的經濟會因為其他經濟體的改善而進步，包括中國在內。他說：「我們美國人的生活水準在二十世紀裡提高了7倍。」根據巴菲特的說法，長期來看，投資美國經濟一定有賺頭。

錢投資了就不要動

價值投資想要成功，就需要知道企業或股票真正的價值是多少，然後把錢投進市場，接著就永遠不要去動它，也不要交易。如果投手投過來的是好球，你就大膽揮棒。一年只投資一次，肯定不會錯。

巴菲特估計，過去10 年來因為僱用投資經理人，散戶花在管理費用上的錢超過1,000 億美元，而大部分投資經理人的績效，甚至無法打敗標準普爾500 指數。據報導，2016 年大型主動式資本（active cap）經理人當中，只有19％打敗羅素1,000 指數（Russell 1000），這項指數追蹤美國證券市場中大約1,000 家市值最大的公司，成分股大概占了美國所有上市股票總市值的9 成。

最關鍵的是：市場長期趨勢向上。不要跟著股票每天的漲跌起舞，也不要煩惱總體經濟，因為每一百年中，通常有15年的經濟情況不理想。沒有人能預測明天、下個月或明年會發生什麼事。