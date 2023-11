歡迎來到波克夏股東會 4 萬人的豪華派對

儘管巴菲特百般節儉,波克夏的年度股東大會卻歷來都是豪華派對的規格。我曾經參與過12 場這樣的盛會,現場氣氛總是介於搖滾演唱會和宗教聚會之間(不過巴菲特本人是不可知論者﹝按:認為無法知道或確認神是否存在的人﹞)。

1965 年波克夏召開第一屆股東大會,12 位股東在一家咖啡店齊聚一堂。如今這些盛會每每引來四萬多位來賓,來參加的人必須好幾年前就預訂旅館房間,奧馬哈機場則停滿了私人飛機。

巴菲特稱呼這些聚會是「資本家的胡士托音樂節」(Woodstock for capitalists),因為大家不在乎徹夜站著排隊(或一邊睡覺一邊排隊),只為了在早晨7 點CHI 健康中心(CHI Health Center)打開大門時,衝進去搶最好的座位。這些大會吸引來自世界各地的股東,他們前來慶祝波克夏的成功,以及聆聽兩位領導人巴菲特與蒙格討論他們對生意和人生的見解。

在新冠肺炎病毒疫情肆虐期間,股東大會是以線上直播方式召開,雖然能讓更多人參加,卻少了我很喜歡的一些與會經驗,即是面對面與來自全球各地的理財高手晤談。這些年來,我在等候進場時攀談過的對象,包括投資人、老奶奶、律師、股票經紀商和學生。

有一回的談話對象讓我印象非常深刻,那是巴菲特的另一個學生,就和我一樣,對方提到有一檔很棒的新股票叫做Google。那是2016 年的事,當時Google 是全世界最強大的搜尋引擎,股價大約是每股700 美元,如今Google 的股價已經來到每股3,000 美元左右。事實上,參加巴菲特的股東大會,最棒之處在於和其他與會者歡聚聊天,向他們學習。

擺攤、書展、丟報紙比賽

早上7 點鐘,健康中心的幾扇門打開了,我全力往前衝刺,四周響起搖滾樂團平克.佛洛伊德(Pink Floyd)的歌曲《金錢》(Money )。波克夏的董事會成員都在現場,包括微軟公司的共同創辦人比爾.蓋茲。在進入當天的議程之前,與會者可以免費享用歐式早餐,也可以去參觀展覽廳的展售會,大概有二十來家波克夏的子公司在那裡擺攤販售自家產品,例如時思糖果、布克兄弟(Brooks Brothers)、Fruit of the Loom、Pampered Chef 餐廚用品、波仙珠寶。與會者都享有8折購物優惠。

現場還有書展,有幾位寫過巴菲特事蹟的企業家在那裡簽書,和來賓聊天。2010 年,比爾.蓋茲的父親老蓋茲(Bill Gates, Sr.)也在會場替自己寫的書簽名,書名是《比爾.蓋茲是這樣教出來的》(Showing Up for Life: Thoughts on the Gifts of a Lifetime )。

丟報紙比賽讓現場嘉年華會的氣氛更加熱鬧,那是為了推崇巴菲特童年時期,挨家挨戶送報紙的經驗。會場大廳會擺設一座克雷敦居舍公司製作的活動屋,誰能把報紙扔到距離門口最近的地方就贏了――不過得先打敗巴菲特再說。

股東會序幕:看電影

股東大會通常是以一個小時的電影揭開序幕――內容有一部分是喜劇、一部分是生意――巴菲特在電影裡暢談他想到的各種人生課題。蒙格也幾乎總是在電影裡露臉,身邊通常有名流環繞,譬如阿諾.史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)、吉米.巴菲特(按:Jimmy Buffett,美國歌手,不是巴菲特的親戚)、蘇珊.露琪(按:Susan Lucci,美國演員)、厄尼.班克斯(按:Ernie Banks,前美國職棒球員)。有一年NBA 職業籃球明星球員「詹皇」勒布朗.詹姆斯(LeBron James)也來了,還有令人驚喜的商界名人,如迪士尼執行長艾格(Bob Iger)、雅虎(Yahoo)總裁德克(Susan Decker)、作家兼企業家愛爾蘭(Kathy Ireland)。

電影結尾是內布拉斯加大學啦啦隊的表演,隊員揮舞著彩球,激起群眾的熱情。

充滿智慧的問答時間

接下來是重頭戲――長達五個小時的股東問答時間。蒙格和巴菲特坐在桌子正中間,面向董事會成員們,回答各方提出來的問題,包括CNBC 的記者,還有保險、鐵路、能源等方面的專家,以及波克夏的股東。大家輪流用十三支麥克風提問,看看能否從這位名聞遐邇的「奧馬哈先知」口中,挖出一些智慧箴言。

在整場問答中,巴菲特和蒙格一如往常的逗趣,他們會在回答問題時互相開玩笑,還一邊狂吃大量的巧克力軟糖和花生酥糖,那些都是時思糖果的產品,同時狂喝一瓶又一瓶的可口可樂。

儘管會場上有好幾萬名聽眾,但巴菲特和蒙格說話時,所有人都悄然無聲,努力想聽見每一個字。2016 年,有3,000 位遠從中國搭機前來開會的聽眾,他們另闢一室,由口譯人員現場傳達。

有一個人問:「如果人生再來一遍,你會為了追求快樂而做哪些不一樣的事?」

巴菲特回答:「我很早就決定,我最喜歡的雇主是我自己,所以答案是『沒有』。」藉由這個簡單直白的回答,巴菲特透露出自己打心底就是個創業家。

其他問題範圍很廣,從工商經濟到個人成長都有,聽眾還問到巴菲特與蒙格對成功的看法,以及如何過充實的生活。