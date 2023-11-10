歡迎來到波克夏股東會 4 萬人的豪華派對

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儘管巴菲特百般節儉，波克夏的年度股東大會卻歷來都是豪華派對的規格。我曾經參與過12 場這樣的盛會，現場氣氛總是介於搖滾演唱會和宗教聚會之間（不過巴菲特本人是不可知論者﹝按：認為無法知道或確認神是否存在的人﹞）。

1965 年波克夏召開第一屆股東大會，12 位股東在一家咖啡店齊聚一堂。如今這些盛會每每引來四萬多位來賓，來參加的人必須好幾年前就預訂旅館房間，奧馬哈機場則停滿了私人飛機。

巴菲特稱呼這些聚會是「資本家的胡士托音樂節」（Woodstock for capitalists），因為大家不在乎徹夜站著排隊（或一邊睡覺一邊排隊），只為了在早晨7 點CHI 健康中心（CHI Health Center）打開大門時，衝進去搶最好的座位。這些大會吸引來自世界各地的股東，他們前來慶祝波克夏的成功，以及聆聽兩位領導人巴菲特與蒙格討論他們對生意和人生的見解。

在新冠肺炎病毒疫情肆虐期間，股東大會是以線上直播方式召開，雖然能讓更多人參加，卻少了我很喜歡的一些與會經驗，即是面對面與來自全球各地的理財高手晤談。這些年來，我在等候進場時攀談過的對象，包括投資人、老奶奶、律師、股票經紀商和學生。

有一回的談話對象讓我印象非常深刻，那是巴菲特的另一個學生，就和我一樣，對方提到有一檔很棒的新股票叫做Google。那是2016 年的事，當時Google 是全世界最強大的搜尋引擎，股價大約是每股700 美元，如今Google 的股價已經來到每股3,000 美元左右。事實上，參加巴菲特的股東大會，最棒之處在於和其他與會者歡聚聊天，向他們學習。

擺攤、書展、丟報紙比賽

早上7 點鐘，健康中心的幾扇門打開了，我全力往前衝刺，四周響起搖滾樂團平克．佛洛伊德（Pink Floyd）的歌曲《金錢》（Money ）。波克夏的董事會成員都在現場，包括微軟公司的共同創辦人比爾．蓋茲。在進入當天的議程之前，與會者可以免費享用歐式早餐，也可以去參觀展覽廳的展售會，大概有二十來家波克夏的子公司在那裡擺攤販售自家產品，例如時思糖果、布克兄弟（Brooks Brothers）、Fruit of the Loom、Pampered Chef 餐廚用品、波仙珠寶。與會者都享有8折購物優惠。

現場還有書展，有幾位寫過巴菲特事蹟的企業家在那裡簽書，和來賓聊天。2010 年，比爾．蓋茲的父親老蓋茲（Bill Gates, Sr.）也在會場替自己寫的書簽名，書名是《比爾．蓋茲是這樣教出來的》（Showing Up for Life: Thoughts on the Gifts of a Lifetime ）。

丟報紙比賽讓現場嘉年華會的氣氛更加熱鬧，那是為了推崇巴菲特童年時期，挨家挨戶送報紙的經驗。會場大廳會擺設一座克雷敦居舍公司製作的活動屋，誰能把報紙扔到距離門口最近的地方就贏了――不過得先打敗巴菲特再說。

股東會序幕：看電影

股東大會通常是以一個小時的電影揭開序幕――內容有一部分是喜劇、一部分是生意――巴菲特在電影裡暢談他想到的各種人生課題。蒙格也幾乎總是在電影裡露臉，身邊通常有名流環繞，譬如阿諾．史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）、吉米．巴菲特（按：Jimmy Buffett，美國歌手，不是巴菲特的親戚）、蘇珊．露琪（按：Susan Lucci，美國演員）、厄尼．班克斯（按：Ernie Banks，前美國職棒球員）。有一年NBA 職業籃球明星球員「詹皇」勒布朗．詹姆斯（LeBron James）也來了，還有令人驚喜的商界名人，如迪士尼執行長艾格（Bob Iger）、雅虎（Yahoo）總裁德克（Susan Decker）、作家兼企業家愛爾蘭（Kathy Ireland）。

電影結尾是內布拉斯加大學啦啦隊的表演，隊員揮舞著彩球，激起群眾的熱情。

充滿智慧的問答時間

接下來是重頭戲――長達五個小時的股東問答時間。蒙格和巴菲特坐在桌子正中間，面向董事會成員們，回答各方提出來的問題，包括CNBC 的記者，還有保險、鐵路、能源等方面的專家，以及波克夏的股東。大家輪流用十三支麥克風提問，看看能否從這位名聞遐邇的「奧馬哈先知」口中，挖出一些智慧箴言。

在整場問答中，巴菲特和蒙格一如往常的逗趣，他們會在回答問題時互相開玩笑，還一邊狂吃大量的巧克力軟糖和花生酥糖，那些都是時思糖果的產品，同時狂喝一瓶又一瓶的可口可樂。

儘管會場上有好幾萬名聽眾，但巴菲特和蒙格說話時，所有人都悄然無聲，努力想聽見每一個字。2016 年，有3,000 位遠從中國搭機前來開會的聽眾，他們另闢一室，由口譯人員現場傳達。

有一個人問：「如果人生再來一遍，你會為了追求快樂而做哪些不一樣的事？」

巴菲特回答：「我很早就決定，我最喜歡的雇主是我自己，所以答案是『沒有』。」藉由這個簡單直白的回答，巴菲特透露出自己打心底就是個創業家。

其他問題範圍很廣，從工商經濟到個人成長都有，聽眾還問到巴菲特與蒙格對成功的看法，以及如何過充實的生活。