試車報告》有備而來 24年式Rexton Sports悍將版

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韓國SsangYong車廠推出24年式Rexton、Rexton Sports，該廠總代理永嘉雙龍汽車宣布正式導入，其中加入國內皮卡戰局的全新Rexton Sports車款區分越野版和悍將版，試駕者為24年式SsangYong Rexton Sports悍將版。

憑良心說，雙龍給我的外觀印象一直不甚高明，總有一些稜角怪怪的，但這次試駕全新Rexton Sports，又是輛皮卡，必須說，整個印象大幅改觀。

全新Rexton Sports的防滑設計貨台質感挺好。圖／于模珉

美規外觀充滿運動張力 下開式尾門開闔順手不費力

全新Rexton Sports外觀很美規，係以飛翼鍍鉻水箱罩搭配內建LED日行燈之HID頭燈，再加造型別具的LED前霧燈，車頭看來很muscle，前視感覺超霸氣！車側也以動態摺線強化其運動化氣息，立體化LED尾燈結合後霧燈也很有型，而升級新採的20吋旋刃式鋁圈跟外型也很速配，如此造型自有其賣點。貨台質感挺好，含上鎖功能的下開式尾門加入省力裝置，開闔順手不費力。光從外型設計就看到了雙龍進步之快。

Rexton Sports車側以動態摺線強化其運動化氣息，車身比例甚佳。 圖／于模珉

大器座艙明顯大師手筆 開闊控台質感優質

坐進車內，環視一遭，座艙配置和設計已經煥然一新，控台以最進化的12.3吋駕駛儀表搭配8吋影音主機，視覺感開闊且大器，整體質感也很優質，看得出是出自高明設計師手筆。配備也不弱，包括皮質座椅、左右恆溫空調、全車2 Type C插孔+2 USB插孔均屬標配。論乘載性，這種五人座皮卡也不輸一般休旅車。

24年式Rexton Sports緊跟時潮標配LEVEL 2智駕輔助系統，圖為其多功能方向盤控鍵。圖／于模珉

變速箱採愛信精機有考究 懸吊特採前雙A臂後多連桿

全新Rexton Sports搭載直四柴油渦輪引擎，搭配的是日本愛信精機的6速自排變速箱，最大馬力202匹，而高扭力本即Turbo Diesel專有特性，高達45.0公斤米，且是在1600~2600rpm低轉速就可達峰值，開起來非常有勁；最值得一提的是，這車下了重本，改採前獨立雙A臂、後多連桿懸吊設定，包含內中阻尼均重新調校，連減震襯墊都重做調整，如此不僅舒適度提升，甚至就連吸震性、貼地感和整體操控性都同步升級。此外這車還可做四輪鎖定，可做輕中度越野，算是又一附加價值。

雙龍Rexton Sports可做四輪鎖定，進行輕中度越野。圖／于模珉

試駕的24年式全新Rexton Sports，也緊跟時潮標配了LEVEL 2智駕輔助系統，舉凡IACC自主智慧型定速巡航、LKA車道維持等系統都涵蓋在內，實際上路操作反應夠快，在高速公路巡航非常輕鬆寫意。這輛新車絕對是有備而來，論產品力允稱強大，就看業者如何發揮行銷力了。

基本規格表：

車型: 24年式Rexton Sports悍將版

動力型式:直四柴油渦輪增壓

變速箱:6速自排

最大馬力:202ps/3800rpm

最大扭力:45.0kgm/1600~2600rpm

平均油耗: 11.69km/L

參考售價: 148.8萬元