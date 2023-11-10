試車報告》純粹歐洲跑旅 當如是也 24年式New Kuga EcoBoost 180旗艦

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三代Ford Kuga自採「雙外觀/雙動力」模式導入後，以其純正歐洲跑旅身價，迅即席捲台灣中型休旅市場！隨著24年式New Kuga上市，賣相大幅提升，除全新1.5 ST-Line車型備受熱血車迷關注，以高C/P值聞名的New Kuga EcoBoost 180旗艦也是休旅買家首要標的，這次就來深切感受其頂規歐洲跑旅魅力。

媒體喜歡用「跑旅」形容時下運動休旅，但要足堪跑旅之名，性能數據和動態表現都該做嚴格檢驗。這次試駕的24年式New Kuga EcoBoost 180旗艦，如若論其動力本質，放眼同級SUV確實益顯突出。

1.5渦輪引擎扭力高達25.3公斤米 動力隨傳隨到才配稱跑旅

試駕車搭載1.5升EcoBoost汽油渦輪引擎，最大馬力180匹，最厲害是扭力高達25.3公斤米，8速自排很綿密，一起步，其高扭力特性就發揮，油門輕盈有勁，想超車只要稍重踩扭勁就來，動力要能「隨傳隨到」才配稱「跑旅」。難能的是，此車平均油耗卻可達15.9km/L。

還一個本格跑旅必備是底盤，試駕車除擁有歐系C2平台，車底亦採平整化設計，同時特採歐規前懸吊減震／後懸吊鋁合金下控制臂，再加硬朗副車架，實際上路感覺車身很沈、很貼地，意味其車身剛性極佳，果不然，開進木柵山區來趟劇烈操駕，車子進彎俐落，側傾抑制良好，真的充滿駕駛樂趣。

24年式New Kuga的車尾充滿跑旅風采，圖中可見試駕車新增的霧銀車頂行李架。圖／于模珉

Co-Pilot360囊括所有智駕科技 同級最標準的Level 2

仔細翻閱比較New Kuga主被動安全系統細項，發現囊括在Ford Co-Pilot360全方位智駕科技之內的所有先進裝置，包含iACC全速域定速巡航、LCA車道居中、TSR路標識別、盲點偵測乃至同級唯一RED道路邊緣偵測...等，在全車系都一概列入標配，這是很大的魄力！

試駕的New Kuga EcoBoost 180旗艦所採Ford Co-Pilot360囊括所有智駕科技，為同級最標準Level 2。圖／于模珉

24年式New Kuga EcoBoost 180旗艦採用具10向電動調整/電動腰靠駕駛座。 圖／于模珉

升級12.3吋全數位儀錶 24年式新車以大方滿配搶市

試駕車最大升級處是標配了寬螢幕12.3吋全數位儀錶，行車數據顯示更多元，視覺介面更豪華。試駕車既是輛旗艦，配備我做了仔細審視，發現原廠很大器，包括360度環景影像、高質感皮椅、10向電調/電動腰靠駕駛座、雙區恆溫、中文聲控SYNC 3通訊娛樂、電動啟閉尾門以至B&O丹麥聲學音響(附10支揚聲器含重低音)等高階配備都納入標配！作為Ford跑旅主力，這次24年式New Kuga精銳盡出，超熱血的EcoBoost 180 ST-Line Sport之外，高C/P值的滿配EcoBoost 180旗艦，也將是買家鎖定焦點。

24年式New Kuga EcoBoost 180旗艦前座艙全景。圖中可見此車升級寬螢幕12.3吋全數位儀錶。圖／于模珉

8吋懸浮式中控螢幕支援Apple CarPlay與Android Auto智慧手機連結。圖／于模珉

基本規格表：

車型: 24年式New Kuga EcoBoost 180旗艦

動力型式:EcoBoost汽油渦輪增壓

引擎排量: 1496c.c.

變速箱: 8速自排

最大馬力:180ps/6000rpm

最大扭力:26.3kgm/3000rpm

平均油耗: 15.9km/L

參考售價: 101.9萬元

舊換新售價:96.9萬元