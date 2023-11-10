愛馬仕打造全球唯一 馬鬃細工鑲嵌與鐫刻工藝

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

愛馬仕工藝錶深受藏家喜愛， Slim d'Hermès Pocket Masan-Masan懷錶是今年亮點。以白金為框架，透過馬鬃細工鑲嵌一對高貴的駿馬、玫瑰金與黃金雕刻幻化成形，雄姿飛揚，彰顯愛馬仕集風格與專業於一體的工藝技術。如同陰陽共存一樣，兩匹氣勢非凡的駿馬在 45 毫米搭配突出錶耳的圓形錶殼上昂然而立，展現色調對比鮮明的風采，交織出一場以懷錶為舞台，獨特而珍貴的馬術對決。

誕生於 2015 年的 Slim d’Hermès 系列錶款由 Philippe Delhotal 設計創作，體現了愛馬仕的精髓： 融合簡約內斂與均衡美感的獨特存在。其反映當代卻又經典的流暢線條，彰顯非凡的手工藝作品， 喚起典型愛馬仕既輕盈又饒富趣味 的創造力。

馬鬃細工鑲嵌相當罕見。圖／ Hermès 提供

愛馬仕採用馬鬃作為Slim d'Hermès Pocket Masan-Masan懷錶細工鑲嵌的材料。圖／ Hermès 提供

此款獨一無二的懷錶，其錶蓋和錶盤重新詮釋了來自泰國的設計師 Terawat Teankaprasith 所設計的Masan & Masan 絲巾圖案。馬鬃編織靈感來自前人的工藝 — 在泰語中，masan 的意思是「編織成的馬」 — 在泰國，透過採集大量的布袋蓮，在陽光下曬乾，然後手工編織成籃子、帽子、涼鞋 或動物造型的物品。

愛馬仕馬鬃細工鑲嵌工藝呈現的駿馬圖案。圖／ Hermès 提供

受此種來自東方的手編籃工藝啟發， Slim d’Hermès Masan Masan 懷錶結合鐫刻和馬鬃鑲嵌工藝，精妙地詮釋了愛馬仕所珍視的馬術世界。為了打造錶蓋和錶盤上的編織圖案，細工鑲嵌工匠精心挑選不同色調的馬鬃，將其修剪，然後再耐心地一一黏合構成圖案。另一邊，鐫刻工匠巧妙地兼顧明暗對比，使用傳統的雕刻刀具，在黃金上逐步精雕 以創造出立體感與深度，讓第二匹駿馬 的輪廓栩栩如生。

此優雅而獨一無二的懷錶呈現愛馬仕在 製錶與皮革工藝方面的專業技術，裝載自製 H1950 超薄自動上鍊機械機芯，並搭配短吻鱷魚皮繩，襯托作品整體的金色色調。

Slim d'Hermès Pocket Masan-Masan懷錶。圖／ Hermès 提供

SLIM D’HERMÈS pocket Masan Masan 懷錶 技術規格

機芯

愛馬仕自製 H1950 超薄自動上鍊機械機芯

瑞士製造

直徑：30 毫米 (13 ¼ 法分)

厚度：2.6 毫米

動力儲存：42 小時

振頻：每小時 21,600 次

功能：小時、分鐘指示

錶殼

形狀 ⁄ 尺寸：圓形，直徑 45 毫米

材質：750 白金

錶鏡：防眩光藍寶石水晶鏡面與錶底蓋

防水：3 個大氣壓

錶盤

黑色馬鬃鑲嵌工藝錶盤

錶蓋

馬鬃鑲嵌工藝背景底盤

黃金鐫刻與馬鬃鑲嵌工藝駿馬貼花

皮繩與皮套

霧面黑色短吻鱷魚皮