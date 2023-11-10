白石藝廊 × 龍蝦先生登陸BENTLEY TAIPEI 三方跨界合作刻劃動靜之間的美好邂逅

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

菲利普・考爾伯特「龍蝦星球之旅」作品登陸 Bentley Taipei變身年輕活潑藝術空間

Bentley Taipei與白石藝廊跨界合作，邀請菲利普・考爾伯特「龍蝦星球之旅」全新作品登陸展間，透過普普藝術與造車工藝的精采融合，打破汽車工業的剛硬印象，展現品牌富含藝術性及活潑趣味的面向，重新界定美感和動態之間的獨特風貌，帶來一次充滿創意的革命性美好邂逅。

Bentley Taipei 變身活潑藝術空間。圖/業者提供

即日起至11月17日， Bentley Taipei跳脫框架思維，將展示中心打造為充滿年輕、活潑藝術氛圍的龍蝦空間，以藝術在剛柔之間流轉的魅力，以及輕鬆愉快氛圍中，探索品牌悠遠的豪華品味，前所未有賞車體驗和視覺盛宴就此展開。

Bentley Bentayga Hybrid 與「龍蝦星球之旅」。圖/業者提供

被喻為安迪沃爾教子的菲利普・考爾伯特，沿襲普普藝術精神 - 「將日常物件帶入藝術實踐」的理念，打造出深受各界喜愛的作品：龍蝦先生，並強調「藝術最美好之處在於能夠自由詮釋。」正如被大眾視為移動藝術品的Bentley車款，美學卻並非遙不可及，而是在生活細節中的優雅積累。

Philip Colbert「龍蝦星球之旅」。圖/業者提供

首次在台亮相Bentayga Hybrid 追求環境永續使命的重要一員

首次在台亮相的Bentayga Hybrid，不僅完整了Bentayga車系組成，更是Bentley對於追求環境永續使命的重要一員，活動期間展出Bentayga Hybrid和Continental GT Convertible，藉由普普藝術與造車哲學精采結合，刻劃動靜之間的美好邂逅。

現今汽車電動化浪潮下，Bentley的當代豪華饗宴同時被強化與重視，靜謐安逸的駕駛過程得以實現，帶來更享受舒適的移動旅途。首度在台灣亮相的Bentayga Hybrid搭載3.0升V6渦輪增壓引擎，全新升級100 kW電驅馬達及18.0 kWh電池，提升純電續航距離。無需轉換既有用車環境及里程焦慮，同樣保有Bentley華美風範，擁抱環境永續的品牌理念。

Bentayga Hybrid具備Bentley一貫優異的動態表現，藉由電動馬達的輔助，強大扭力也得以在靜止狀態下瞬間迸發，展現油電混合車款的全方位優勢，傳承Bentley輝煌賽車歷史以及著名精緻工藝的品牌基因，完美詮釋動靜皆宜的豪華休旅。

極致工藝與藝術之間的融合 將無限奇思妙想轉化為現實

聯手Bentayga Hybrid的另一亮點則是「龍蝦限定版」Continental GT Convertible。普普藝術妝點、濃郁色彩錯落輝映車身設計語彙，俏皮的龍蝦先生圖案和鮮豔飽滿的色調，將Continental GT Convertible像是立體畫布般盡情揮灑，呈現明亮且大膽的獨特作品。

Bentley Taipei、白石藝廊與龍蝦先生的跨界交流，藉由車輛工業和藝術世界的品味交匯，幻化既有展示空間，不僅讓賞車體驗變得珍稀有趣，更將Bentley美學氛圍以輕鬆優雅姿態展露眾人面前，同時為每輛行駛於道路的Bentley，都是一件件流動藝術和行走畫廊做出完美詮釋。