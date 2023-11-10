裕益汽車推超值回饋 12月底前入主CANTER 5噸小貨車優惠多更多

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用實際的優惠與頭家車主鬥陣打拼！三菱FUSO台灣總經銷『裕益汽車』為回饋頭家車主的愛護與支持，特別宣布推出【CANTER 5噸小貨車‧12月底前購車超值大回饋】優惠方案。即日起至12月底前只要訂購「FUSO CANTER 5噸小貨車」並領牌，不止提供業者最有誠意的超強保固-8年或20萬公里動力系統原廠保固，『裕益汽車』特地再加碼多項購車超值大回饋。

『裕益汽車』表示，頭家們即日起訂購「FUSO CANTER 5噸小貨車」，並且交車(完成付款開立發票)，同時在12月底前領牌，即享如下優惠:

一、同級車最高8年或20萬公里動力系統原廠保固(6.5 / 7.9 / 8.55噸中型貨車同享)。

二、加送5萬公里5次免費全車保養。

三、購買框式木床車、6速自手排車另再加碼購車優惠，且是今天購車明天就能使用！

好的商用車一定要「耐操好用」，才能受到廣大頭家車主信賴，六期「FUSO CANTER 5噸小貨車」以車主的需求研發，搭載最安全的ABS / AEBS / BOS / EBD / ESP / LDWS等防護科技，其高剛性車體(10呎半 / 11呎 / 14呎)更能滿足多元化載運需求，3.0L耐操引擎(馬力150ps)亦比同級車省稅金；尤其再加上總經銷『裕益汽車』擁有全台最多直營商用車據點、近千名原廠培訓技師及125輛行動服務車，提供尚安心的24小時專業服務，作為堅強後盾。

身為連續31年台灣小型貨車(3.49～5噸級)市場銷售冠軍，「FUSO CANTER」不僅載重有力、耐操好用，長久以來更是文武百業的用車首選！趁著『裕益汽車』推出回饋專案，現在買「FUSO CANTER 5噸小貨車」確是機會難得。除了「FUSO CANTER 5噸小貨車」，目前『裕益汽車』針對FUSO CANTER中型貨車(6.5～8.55噸)、FIGHTER大型貨車(10.4～18噸)、SUPER GREAT重型商用車(26～43噸)、Mercedes-Benz ACTROS重型商用車(26～43噸)等各式商用車型，也同樣提供購車優惠活動，值得頭家們善加利用。更多有關『裕益汽車』購車優惠訊息詳情，可直接洽詢裕益汽車(LINE專屬ID：@yueye；購車服務專線0800-030-868)。