育達王育文董事長親慶鄭州昇達學院卅週年

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為祝賀河南鄭州昇達經貿管理學院創校三十週年校慶，廣興文教基金會暨育達科技大學董事長王育文率領前校長黃榮鵬教授(國立高雄餐旅大學教授)、育達科大廣秀書藝學院負責人姜明翰書法家、廣興文教基金會董事陳繼志及秘書長顏秀玲女士組成訪問團，於112年10月31日於參加廣興文教基金會、育達科大及昇達經貿管理學院共同辦理的創辦人書法展暨兩岸書法交流活動。

這是新冠疫情解封後兩校辦理的第一次兩岸文化交流活動，活動地點設在河南鄭州昇達經貿管理學院舊圖書館中庭，兩側布置王廣亞創辦人、育達科大通識教育中心主任姜明翰副教授、昇光書法社崔怡教授及盧承華老師等五十幅作品共同展出。昇達經貿管理學院董事長王新奇、育達科大校董事長王育文、前校長黃榮鵬先後致詞，緬懷王創辦人畢生奉獻教育文化事業、功在社會國家，並對學院三十年來飛躍進步、培育優秀人才，感到欣慰和榮耀。接著在一系列古樂、舞蹈、點茶藝術表演之後。姜明翰主任舉行專題演講，發表其近年創作的「多重視角立體空間元宇宙」書法，並現場與崔怡、盧承華二位書法家聯席揮毫。

育達科大姜主任用多重視角元宇宙草書寫「化育飛昇」四字，意指育達、昇達兄弟兩校同氣連枝，為兩岸高教事業努力奮進，並以之祝賀昇達經貿管理學院校祚綿長、校運昌隆。會後姜主任參觀昇光書法社，受到學員們熱烈的歡迎，贈送每人一張作品留念。

欣逢昇達經貿管理學院三十週年校慶，除育達科大代表團外，另有台北育達高中、桃園育達高中、育達校友會多人組團到訪祝賀。大家參加完慶祝大會之後，先後參訪創辦人位在鞏義市的故居及其創辦的鄭州商學院五校校友會，再至洛陽白馬寺、洛陽龍門石窟、嵩山少林寺旅遊。為期五天的行程，見證了昇達、鄭商兩學校的飛速發展，不由感佩王廣亞創辦人超凡的眼光和魄力，收穫極為豐富。