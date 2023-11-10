台股衝萬七 財報、營收 雙料冠軍

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

市場預期聯準會升息周期即將結束，美國公債殖利率下滑，股市重現生機，台股進入超級財報周，十月營收與第三季財報都將出爐，搭配法說會如火如荼進行，營運佳、展望看俏的公司，相對容易獲得資金青睞。

短線投資人近期大洗三溫暖，美國十年期公債殖利率突破五％後，空單回補搭配聯準會主席鮑威爾暗示十一月暫停升息，雖不排除之後再升息的可能，且經濟數據整體顯示美國經濟衰退風險仍存，然而被壓抑已久的多方激烈反應，道瓊指數七個交易日上漲超過一八○○點，四大指數全面回到六○日均線之上，短期技術面型態獲得扭轉。

短線技術型態扭轉向上

美元指數拉回到六○日均線、約一○五上下，多數國家貨幣幣值回升，除了日圓仍屬趨貶格局，日本央行雖調整殖利率曲線控制政策，不過較市場預期為低，對多數國家來說通膨不會太舒服，但是對日本來說則如久違的甘霖，預期短期間之內，仍有高機率維持偏向寬鬆的貨幣政策，日經指數三○五○○點支撐強勁，近日已重返所有均線之上。

南韓政府再次實施禁空令，自十一月六日至明年六月底前，Kospi 200指數以及Kosdaq 150指數的股票禁止放空，雖然未來容易有一定程度的反作用力，不過也帶動股市單日上漲五．六六％，扭轉短期均線上彎，技術性反彈為築底帶來助益。中國上證指數持續守穩三○○○點整數關卡，深圳指數反彈回到六○日線附近，香港恆生指數則持續試圖打出底部型態，不過中國經濟仍在不確定性，十月出口年減六．四％低於市場預期，且為連六個月下降，然進口則是增加三％優於預期。

台股於跌破萬六整數關卡後隨國際股市反彈，六個交易日自低點起算上漲八○○點，有效扭轉岌岌可危的技術型態。隨著近日新台幣回升，外資於連續賣超四個月、金額約五一八八億元後，自十一月二日起回補台股，五個交易日買超四八五．六億元，投信十一月以來買超一二九億元，自營商也回補超過四○億元，帶動均線全面轉為上彎。

加權指數重返所有均線之上，權值股功不可沒，神山台積電穩定軍心，聯發科強攻、衝上市值第二的后座，世芯ＫＹ登上股王、達標三○○○元整數大關，是領軍衝鋒的兩大犄角，雖然整體成交量能仍屬偏低，指數有可能在急漲過後回測六○日均線與跳空缺口，不過至少脫離持續破底的惡性循環，回到區間震盪整理以上格局。

櫃檯指數連續突破十月與九月高點，所有均線皆已轉為上彎，朝向多頭排列前進，成交量有逐漸放大跡象，至少持穩在二○日均量之上，對照美國代表中小型股的羅素二○○○，近日突破第三季以來的下降壓力線，若無系統性風險干擾，中小型股可望有不錯的表現空間，尤其在第三季財報出爐至明年第一季末年報公告前的空窗期，本就是台股上漲機率最高、平均漲幅最大的一段時間，作夢行情主要架構在題材、籌碼之上，產業趨勢與業績則是重要的加分項。

聯發科、世芯ＫＹ領軍衝鋒

整體上市櫃公司第三季總營收重返回到十兆元之上、十．二兆元，為今年單季最高、史上同期第三高，累計前三季營收二八．八四兆元、年減十．九％，加上第三季新台幣貶值一．一三三元、貶值幅度為三．五一％，高過日圓、韓元、人民幣與星元。第三季財報可觀察毛利率、營益率與庫存變化，建議搭配十月營收一併檢視股價表現。

相較於多數電子權值股，在年中的ＡＩ浪潮中大展拳腳，一代拳王聯發科顯得較為落寞，不過同樣受惠於ＡＩ王者Nvidia，除了結盟搶攻ＡＩ、車用市場，近期再度表態攜手搶進ＰＣ處理器市場，摩根士丹利證券指出，於二○二一年ＧＴＣ大會，Nvidia就已宣布與聯發科合作，Nvidia執行長黃仁勳曾表示，聯發科是全球最大SoC製造商，Nvidia GPU與聯發科SoC結合，製造優秀ＰＣ和筆電。

聯發科十月底法說會釋出第四季財測，預期單季合併營收可望季成長九～十五％，也將優於去年同期表現，顯示智慧手機落底回溫確立，近日旗艦晶片天璣九三○○正式登場，為業界首創全大核ＣＰＵ架構，台積電第三代四奈米製程，效能提升、降低功耗，直球對決霸主高通，預計將於年底上市，已獲得中國小米、Vivo、Oppo等手機廠採用。（全文未完）

文／黃俊超

◎封面故事：哪些族群前三季賺贏去年整年？

◎特別企劃：矽晶圓已見產業落底訊號

◎焦點議題：AI股會否退出ETF淘汰賽?

◎國際趨勢：美股績優生財報利空 進場良機

◎中港直擊：陸網路券商逆勢操作 窮變則通

◎營收特報：上市櫃10月營收搶先報

【最新活動看板】

◎先探i投資YouTube開播了

◎跟著生技女王腳步，奠定生技產業基本功

◎【免費講座】贏賺創新財 台股大進擊

◎你沒有學到的資產配置！巴菲特的獲利秘密，你必須知道

◎訂先探送石墨烯枕，讓家人舒適健康好入眠