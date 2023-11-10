保險傳教士／退休無憂？ 善用保險規畫一點通

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退休理財「永遠不嫌晚」，且是每個人此生必修課，但很多人往往對於退休理財感到霧煞煞，對於遙遠未來的煩惱無所適從，富邦人壽TC826中勛通訊處處經理王源利分析，每個人退休所需不同，但若以合理計算，至少需要1,000萬元退休金，算是較輕鬆也有機會達到的數字。

所需退休金到底存多少？常讓民眾感到納悶。王源利指出，若用30至60歲準備退休，並以2％的通膨警戒線來考量，30年算下來，每年通膨率2％，30年前生活費3萬元，30年後將為原本的1.8倍，也就是生活費將提升為5.4萬元。

他進一步說，若根據10月1111人力銀行最新統計，國人退休平均年齡為59歲，退休後平均生活費約3.5萬元，而3萬元應該是大家都能接受的數字，未來假設活到85歲，60歲退休到85歲的25年間，若備妥1,000萬元，每月至少有3萬元，再加上政府勞保等退休保障每月約2萬元左右，大概每月就有5萬多元可用，已足夠支應正常人退休生活。

王源利指出，年輕人當前都認為退休太遙遠，且時間還太長，因此沒有實際去計算，「由於會覺得難，所以連做都沒有去做」，但若是靜下心計算，其實還是可以做好完美規畫。

王源利強調，用最保守的儲蓄險來講，以增值型儲蓄型保單來規畫，「6年就開始有複利了」，假設30歲起存6年才36歲，36歲後每年有3％複利，至60歲更直接翻1倍，假設6年間存了100萬元，60歲直接增值為200萬元。而更關鍵的是，「人生有很多個6年，退休規畫越早開始越容易！」

他也說，年輕人風險承受度相對高，還可搭配股票型基金投資，透過定期定額、漲跌大才有投資效果，選擇投資型保單結合定期定額，用便宜的保險費買到高保額，同時又做到基金投資，是年輕人適合的選項，且結合民眾壽險需求，等於是一魚兩吃、一網打盡。整體而言，只要對未來人生有規畫、即早進行，一個月存1萬，每個人都能輕鬆規劃。

此外，王源利也說，「並非人人都有餘裕，不可能全部資產都砸到保險」，因此建議把基本保險規畫安排好，除了透過儲蓄險存下退休金，也要補足醫療險及長照險，由於國人平均壽命拉長，不能只用準備好的退休金來支應，對於老年所需的醫療及長照都要注意，假設一般上班族月薪4萬元，動用其中一半來存退休金，並撥用部分加強醫療及長照，其餘2萬元用於生活，也是綽綽有餘。