台版《梨泰院》未播先轟動！劇名《來！金來號！》

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台版《梨泰院》宣佈12月開拍，超強卡司曝光！

2020年播出的爆火韓劇《梨泰院CLASS》你看過嗎？此劇改編自同名漫畫，由憑藉《金秘書為何那樣》爆紅的朴敘俊、百想藝術大賞的女新人金多美、韓國女子團體成員權娜拉等藝人主演，劇中台詞句句直戳人心，也展現出各個角色的信念與生存之道，更是奪得多項殊榮，包含第25屆亞洲電視大獎最佳戲劇劇集獎、第15屆首爾國際電視節迷你劇集優秀作品賞等。

韓劇《梨泰院CLASS》

2020年播出的《梨泰院CLASS》一上映就成為網路討論的熱門話題，由朴敘俊，金多美，劉在明領銜主演，此劇改編自同名漫畫，故事情節圍繞在朝氣蓬勃的首爾街區，一名前科犯與朋友們並肩對抗一位強敵，要實現對自己的街頭酒吧所懷抱的遠大夢想，在這追夢的過程中，那些熱血、勵志的劇情打動觀眾的故事，因此不論是編劇內容還是演員皆獲得多項殊榮，包含第25屆亞洲電視大獎最佳戲劇劇集獎、第15屆首爾國際電視節迷你劇集優秀作品賞等。

台版《梨泰院CLASS》：《來！金來號！》

台灣大慕影藝打造多部熱門台灣戲劇《做工的人》、金鐘戲劇節目獎《我們與惡的距離》等，大慕影藝掀起台劇新浪潮，如今宣布拍攝改編自韓國人氣網路漫畫梨泰院Class《來！金來號！》，攜手南韓內容娛樂公司KAKAO WEBTOON共同製作，與華納兄弟探索集團合作推出的第三部HBO亞洲原創作品，《來！金來號！》將於今年12月正式開鏡，「金來」除了是餐廳名稱，更有台語「緊來」寓意，並在劇中呈現了台灣豐富多樣的美食，溫馨且讓人振奮的劇情貫穿全劇。

《來！金來號！》：重量級卡司

大慕影藝首度曝光《來！金來號！》重量級卡司，由「亞洲人氣天王」周興哲、「香港文青女神」袁澧林、「台劇女神」邵雨薇、吳思賢等共同打造。

周興哲飾演男主角「路勇」

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韓劇《梨泰院CLASS》中各個角色人物個性刻畫鮮明，台版男主角則由「亞洲人氣天王」周興哲飾演，為還原劇中設定首度剃超短髮、練習廚藝等，周興哲更大方表示「很期待這樣風格轉變，也很喜歡這次的突破」。

袁澧林飾演女主角「趙以瑄」

女主角則由「香港文青女神」袁澧林擔綱，而她去年憑電影《窄路微塵》入圍台灣金馬獎最佳女主角，早前為歌后楊乃文與伍伯合唱的歌曲演出MV，這位實力派演員其實早期是模特出身，高挑的身材是不少時尚品牌的寵兒。此次是她首次來台參與影集拍攝，新造型與韓版女主角金多美雷同，不禁讓人期待男女主角究竟會擦出什麼樣的刺激火花呢？

新生代演員陣容

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「台劇女神」邵雨薇則在劇中飾演連鎖餐飲霸主經理「秀文」，新生代影歌雙棲男神吳思賢詮釋家族邊緣人的科技宅男「張建吾」、全明星男神林敬倫等，亮麗新生代演員陣容，也讓人好奇每位角色的心路歷程與發展。

作者／Zoe Zw Hsu

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。