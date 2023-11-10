前十月總稅收3.02兆 創新高

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近年全國賦稅收入

財政部9日公布最新稅收統計，前十月全國賦稅實徵淨額3兆223億元，占全年預算數98.4％，僅差478億元就提前達標。財政部預估，今年全國稅收將超徵3,000億元至3,700億元。另外，台股帶旺10月證交稅收152億元、年增34.8％，已是連六紅。

財政部2021年稅收超徵4,327億元，去年超過預算數5,237億元，依財政部預估今年超徵數3,000億元至3,700億元，篤定連續三年稅收優於預算數，超標金額也確定是歷來第三高，且「坐三望二」，不排除再上修。

前十月證交稅收 提前達陣

今年稅收動能除來自前十月綜所稅超標1,000億和營所稅超標100億，證交稅為一大功臣。除10月證交稅收152億元、年增34.8％；前十月證交稅收1,598億元，更提前達標，超出47億元。10月上市櫃股票平均每日成交值3,118億元，是近五個月低點，因去年基期偏低，日均量年增仍達4成，帶動10月證交稅收年增逾3成。

此外，前十月全國稅收3兆223億元，創下歷年同期新高。以稅目來看，前十月創高的有關稅、綜所稅、營業稅、特銷稅、房屋稅、牌照稅、印花稅和營所稅。營所稅今年暫繳金額比去年略減23.5億元為2,426億元，但整體稅收仍創新高。

官員指出，累計1月至10月中央政府賦稅收入（不含中央統籌分配稅款）實徵淨額2兆2,572億元，提前達成全年預算，並超出623億元；地方政府部分仍差預算數1,198億元，因地價稅11月才開徵，下半年營業用牌照稅款也是11月入帳。

財政部認為，全年中央稅收可能高於預算數2,200億元至2,800億元；全國稅收則估算可能超標3,000億元至3,700億元，但視後續經濟情勢等表現，不確定會不會有變化。其中，土增稅前十月達成率還不到目標數的6成，全年恐難達標；菸酒稅、 契稅和健康利捐前十月的達成率約8成，處達標的臨界值邊緣。