三大房市稅收年增率 連兩個月上揚

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新青安貸款帶動的鋼性自住需求撐住房市，相關稅收也重返成長軌道。財政部9日發布10月稅收統計，土地增值稅、契稅和個人房地合一稅三大房市稅收年增率連兩月上揚，預期11月、12月也可持續成長。

土增稅今年7月首度中止年增率連15黑的走勢，8月轉年減。10月土增稅實徵58億元、年增2％，已連兩紅；個人房地合一稅10月稅收42.27億元、年增53.2％，是13個月來最大增幅。

契稅部分，今年6月中止年增率連九黑之後，已連五紅，10月契稅稅收15.43億元、年增率43.02％，是2021年6月以來的29個月最佳成長表現。

「房市三稅」在9月睽違17個月後首現齊揚走勢，10月更連二個月同步上漲。以前10月來看，相關人士分析，前三季因利率走高和各種打炒房政策，房市交投明顯偏向冷清觀望，連帶使相關稅收前10月表現慘到谷底，包括土增稅年減170億元是2002年以來最大減量，年減幅 21.6％則是2009年以來最深。

不過，房市相關稅收有觸底回穩之勢，前10月契稅年減2億元、減幅1.8％「已在縮小」；個人房地合一稅前10月年增10億元、增幅3.5％，是今年以來首度轉為正成長，合併企業後稅收504億元，更是上路來新高。

據分析，若房市三稅11月和12月確實如財政部估測續呈齊漲走勢，由於相關稅收連四個月同步翻紅，即可推斷非短期現象，而是房市確已逐步回復穩定。

財政部統計處專門委員梁冠璇表示，10月土增稅成長主力是台北和台中有大面積土地買賣；契稅金額創今年單月最高則是因為新建案交屋，包括新北、台南和台北；個人房地合一稅主要成長地區則是新北、台北和桃園。