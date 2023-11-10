台積熊本二廠 獲日補助9,000億日圓

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日本內閣預定10日通過價值近2兆日圓的半導體補助方案，將其中撥款9,000億日圓補助台積電在熊本縣興建第二座晶片廠。

日本台灣形象展9日進行「台日半導體產業合作論壇」，由促成台積電熊本廠投資案的關鍵人物、日本半導體戰略推進議員聯盟會長甘利明及自民黨副總幹事関芳弘主持。甘利明指出，台積電熊本新廠補助9,000億日圓，期能鎖定7奈米以下製程在日本進行。日本經濟產業省近日提出的4.9兆日圓追加預算案中，包含近2兆日圓的預算用來補助半導體產業。

除台積電熊本二廠將獲9,000億日圓補助之外，日本晶片製造商Rapidus也將獲得5,900億日圓補助，其他補助對象還包括英特爾的研發中心。

甘利明說，日本目前半導體生產以40奈米製程為主，希望台積電熊本二廠能提供7奈米以下製程，為日本半導體產業培養更多人才。

外貿協會董事長黃志芳表示，日本政府對台灣提供的補助，是吸引台灣半導體廠來投資的重要因素，更重要原因是張忠謀之前所言，日本嚴謹工作精神、科技高度發達為全世界最適合從事高端半導體製造的國家，環境也是重要吸引台廠來投資原因，他樂觀看待台日半導體合作。

甘利明指出，在日本13兆日圓修正預算中，半導體相關約有1.9兆日圓補助，台積電補助最多達9,000億日圓，為史無前例的最高額，對日本企業Rapidus補助最多5,900億日圓。

他強調，台積電決定在日投資，不盡然為日本補助才來日本蓋廠，主要還是台積電認為半導體技術不斷進化，為持續領導地位才來日投資，且與SONY合作，運用其領先的影像感測器技術合作，製造更高性能的影像感測器。至於高階邏輯半導體、CPU、GPU等將來生產量將上看30倍至百倍，數據中心、雲端、生成式AI等預估也會有很大成長，一個國家或企業無法獨立提供足量，單一國或單一企業供應量不足以支撐，半導體除有標準化產品，客製化產品也會不斷成長，台日間可分工合作自己的強項。

另據日經亞洲報導，擬議支出預算將追加的約4,600億日圓，將用於包括支持台灣的力積電在日本東北部宮城縣興建新廠。這筆經費也將用來支持電動車關鍵零組件功率半導體。