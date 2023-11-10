張忠謀榮獲首屆李國鼎獎

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第一屆李國鼎獎由台積電創辦人張忠謀獲獎。張忠謀致詞時表示，「以無比榮幸和謙卑心情，接受第一屆李國鼎獎」。他並以「三幕」回憶與前總統府資政李國鼎從兩人不認識、經歷李國鼎生氣與他斷絕關係好幾年，到1985年在台推動晶圓代工、說服政府投資台積電的點點滴滴。

總統蔡英文9日親自出席頒獎典禮，包括廣達董事長林百里、宏碁集團創辦人施振榮、富邦集團董事長蔡明忠等多位產業大老均到場祝賀，輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳也意外現身。

張忠謀致詞時細數過往，並揭露尚未發表之自傳內容，提到1972年他成為德州儀器集團副總裁，同時身為半導體集團總經理；不久後，在李國鼎敦請下，率領一批團隊創辦台積電，為台灣矽島奠定重要基石，他表示，「的確是，沒有李國鼎，就沒有台積電」。

蔡英文則肯定李國鼎是台灣經濟奇蹟的領航者，帶領台灣走過關鍵年代，擔任政委期間確立台灣高科技產業發展政策，行政院也因此成立新竹科學園區。李國鼎曾一一拜訪國內企業，為半導體募款，張忠謀說，「沒有李國鼎，就沒有台積電」，相信熟悉的朋友都會認同這句話，也認同張忠謀是第一屆李國鼎獎不二人選。

蔡英文強調，李國鼎和張忠謀共同奮鬥的故事，是我國經濟史上珍貴的一頁，更彰顯全球半導體發展極為關鍵的一章，期許李國鼎獎繼續盛大舉辦，把李資政的故事相傳下去。

蔡英文也表示，張忠謀將第六度代表出席APEC，謝謝他的付出，協助台灣走向世界，他努力的心血也讓世界走進台灣。據悉，蔡英文10日就會接見APEC領袖代表團。

黃仁勳致詞時則強調，張忠謀說沒有李國鼎，就沒有台積電；他則認為，沒有台積電就沒有NVIDIA，沒有台積電就沒有現在科技，「李國鼎是台灣科技業教父，張忠謀則是各產業教父」。