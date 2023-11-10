輝達 傳再推中國特供AI晶片

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美國兩輪晶片禁令對輝達影響

美國10月中下旬擴大AI晶片輸中禁令，輝達等巨頭原本為中國市場而降低規格的多款特供產品遭美政府禁止出口中國。新禁令公布不久，傳輝達與英特爾將再推出降規版晶片的計畫，而輝達已為此打造三款晶片。

科創板日報9日引述產業鏈人士表示，輝達現已為中國市場開發出最新改良的三款晶片HGX H20、L20 PCle、L2 PCle。三款晶片從旗艦產品H100改良而來，輝達最快將在本月16日之後公布，中國廠商最快能在近日拿到產品。

界面新聞引述網路文件表示，輝達為中國客戶專門研發的特供晶片HGX H20、L20 PCle、L2 PCle，分別針對雲端訓練、推理、邊緣場景，產品基於輝達Hopper和Ada Lovelace架構。產品送樣時間在今年11～12月，量產時間為今年12月～明年1月。

從晶片命名邏輯來看，輝達應基於上述不同架構與應用推出多款產品。美國此次擴大的輝達產品限制範圍，不但包含基於H100和A100所降規的H800和A800，還擴大禁止L40、L40S、RTX4090等產品。

消息指出，輝達繼續改良晶片並將性能降低至新參數以下，以符合美國法規以供應中國市場，供應鏈廠商和客戶近日還要與輝達繼續溝通，年底才會量產。

此外，消息人士指出，英特爾為與輝達抗衡、為中國市場打造的Gaudi2晶片，受美新禁令影響，還會再推出調整與改良版本。

美國最新晶片禁令來勢洶洶，如大幅提前對輝達的禁令生效時間以防範中企囤貨應對，對源頭的管制標準與參數進行諸多調整，本輪管制措施影響廣泛。市場關注，美企為此再次降規的晶片是否還能在中國市場上具有吸引力，且傳百度採購華為晶片研究替代方案，新禁令或許再給中國自研晶片替代提供突破口。