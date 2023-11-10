前往主要內容
工商時報LOGO

輝達、英特爾推特規GPU晶片 台鏈一條龍齊喊利多

圖／美聯社
圖／美聯社

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

輝達等國際晶片廠短短三周內端出算力降階特規版的多款GPU晶片，力求降低新一波美國對AI晶片出口限制的衝擊。台系上下游供應鏈業者樂見其成，除上游IC／矽智財業者外，原本已出貨予大陸、或擁有位當地客戶的下游系統廠來說，亦是正面消息。

供應鏈業者指出，輝達降階特規版的新AI晶片若獲美商務部核可，將成為其中國市場逆轉勝關鍵。不過對美中持續脫鉤仍然悲觀。矽智財業者如世芯-KY盡力降低中國布局，2023年整體營收占比僅餘15％，未來會持續減少；研發重心將逐步自大陸轉移。

創意目前量產產品及還未量產的NRE品項部分皆在合規範圍內。創意與台積電緊密合作，客戶篩選皆維持謹慎，只要無法在晶圓廠投片就不做白工。對中系客戶也先採預收款項措施，並檢視客戶背後資金來源，因此無太大影響。

另在下游系統廠取得輝達主力AI伺服器基板獨供的緯創，主要出貨至美國，受到新禁令影響極小，不過客戶端若因此可爭取出貨至中國，及其它限制地區的專案，緯創亦將進一步受惠。

先前握有輝達A800、H800及L40或L40S訂單的其它系統廠如英業達、鴻海、技嘉、神達、華擎及華碩，甚至以中國客戶為主力的麗臺、承啟等，反有機會轉以這些降階特規版的GPU產品，承接來自中國的訂單。

兩大ODM Direct業者廣達及緯穎，現階段在採用輝達高階GPU之AI伺服器相關產品部分，皆以美系大型CSP（雲端服務供應商）及出貨往美國市場為主，新禁令對其影響有限。

輝達、英特爾再推中國特規版晶片受惠股
輝達、英特爾再推中國特規版晶片受惠股

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. Fed 12月升不升息？五大金控表態 共識出來了

  2. 伺服器三傑目標價 外資捧

  3. 台股高息ETF臉綠 唯獨這檔連續三個月正報酬

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。