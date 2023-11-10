輝達、英特爾推特規GPU晶片 台鏈一條龍齊喊利多

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輝達等國際晶片廠短短三周內端出算力降階特規版的多款GPU晶片，力求降低新一波美國對AI晶片出口限制的衝擊。台系上下游供應鏈業者樂見其成，除上游IC／矽智財業者外，原本已出貨予大陸、或擁有位當地客戶的下游系統廠來說，亦是正面消息。

供應鏈業者指出，輝達降階特規版的新AI晶片若獲美商務部核可，將成為其中國市場逆轉勝關鍵。不過對美中持續脫鉤仍然悲觀。矽智財業者如世芯-KY盡力降低中國布局，2023年整體營收占比僅餘15％，未來會持續減少；研發重心將逐步自大陸轉移。

創意目前量產產品及還未量產的NRE品項部分皆在合規範圍內。創意與台積電緊密合作，客戶篩選皆維持謹慎，只要無法在晶圓廠投片就不做白工。對中系客戶也先採預收款項措施，並檢視客戶背後資金來源，因此無太大影響。

另在下游系統廠取得輝達主力AI伺服器基板獨供的緯創，主要出貨至美國，受到新禁令影響極小，不過客戶端若因此可爭取出貨至中國，及其它限制地區的專案，緯創亦將進一步受惠。

先前握有輝達A800、H800及L40或L40S訂單的其它系統廠如英業達、鴻海、技嘉、神達、華擎及華碩，甚至以中國客戶為主力的麗臺、承啟等，反有機會轉以這些降階特規版的GPU產品，承接來自中國的訂單。

兩大ODM Direct業者廣達及緯穎，現階段在採用輝達高階GPU之AI伺服器相關產品部分，皆以美系大型CSP（雲端服務供應商）及出貨往美國市場為主，新禁令對其影響有限。